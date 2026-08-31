Cuatro de cada diez contratos de albañil ya se firman con extranjeros en la Región de Murcia

Cuatro de cada diez contratos de albañil ya se firman con extranjeros en la Región, según el último informe del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE para esta comunidad, que revela que en 2025 se hicieron 3.447 contratos a inmigrantes como albañiles, que representaron el 41,58% de toda la contratación de esta profesión, un 25,48% más que en 2024. Prácticamente, ocurrió lo mismo con los peones. Hubo 1.590 contratos a extranjeros en este oficio para la construcción de edificios, el 41,8% del total. Solo en un año aumentaron un 21%.

Ampliando el foco a todo el sector, la tendencia todavía es más clara. En 2025 se formalizaron en la Región de Murcia 4.528 contratos con extranjeros en actividades de construcción especializada, un 11,97% más, y 4.386 en construcción de edificios, con un espectacular incremento del 29,27%. Los extranjeros representaron el 32,56% y el 38,22%, respectivamente, de todos los contratos de esas actividades.

Estos datos concuerdan con los datos aportados por Randstad Research en su último informe sobre ‘Mercado de trabajo de oficios cualificados en construcción’, que señalan que en el primer trimestre de 2026, este colectivo alcanzó en España los 504.581 ocupados, mientras que el número de trabajadores de nacionalidad española se situó en 913.786. En el caso de los albañiles y afines, representan el 47,6% del total, tras registrar un crecimiento interanual del 32,4%, frente al aumento del 0,7% entre los trabajadores españoles. Y entre los peones de la construcción y la minería, los trabajadores extranjeros y con doble nacionalidad ya representan el 52,6% del empleo, después de aumentar un 30,2% en el último año. El empleo de trabajadores españoles en esta ocupación creció un 28,2%.

Desde la crisis de 2008, los jóvenes buscan empleo en gremios distintos, apuntan en CC OO

«Cada vez son más los trabajadores que vienen de fuera y menos los jóvenes de aquí que quieren trabajar en la construcción», explica la secretaria general de CC OO del Hábitat de la Región, María Fernández de Maya. Todo cambió, prosigue, con la crisis de 2008. «Ahora, el joven de aquí prefiere estudiar, aunque no sean estudios superiores, y orientar su trabajo hacia otros sectores porque la construcción es un sector sacrificado», añade. Ya ocurrió en con los trabajos relacionados con el campo, y ahora la fuga de mano de obra local se vive en la construcción.

No es únicamente contratación puntual. A finales de 2025 había en la Región de Murcia 4.196 extranjeros afiliados a la Seguridad Social en actividades de construcción especializada, un 19,34% más que un año antes, y 3.425 en construcción de edificios, un 21,71% más. Solo esas dos ramas sumaban 7.621 trabajadores foráneos. Y todo sucede en un sector regional en plena expansión. La construcción empleaba en el segundo trimestre de 2026 a 52.500 personas en la Región, 3.600 más que tres meses antes y 8.400 más que un año antes, un crecimiento del 19,05%, muy superior al crecimiento general del empleo.

La mano de obra extranjera no solo gana peso, sino que ha sostenido por completo el crecimiento reciente del empleo en la construcción regional. En junio de 2025 había 45.199 afiliaciones a la Seguridad Social en la construcción: 37.892 correspondían a españoles y 7.307 a extranjeros. Un año después son 46.502 afiliaciones, de las que 37.585 son españolas y 8.917 extranjeras.

La Fundación Laboral de la Construcción formó en la Comunidad a 2.793 en 2025

Si en lugar de afiliaciones se cuentan personas distintas, el último dato disponible, aportado por el Centro Regional de Estadística en junio de 2026, arroja 46.344 personas trabajando en la construcción en la Región, de las cuales 8.903 son extranjeras. Es decir, el 19,2%, uno de cada cinco; y un 76% más que hace un lustro. Para José Hernández, presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom), esta «es la muestra de un sector capaz de generar empleo estable y de calidad, y de integrar a quienes quieren labrarse un futuro profesional en la construcción».

Sobre la regularización de migrantes de este año, los constructores reconocen que «es una oportunidad para el sector, pero también una responsabilidad», puesto que «no basta con regularizar: hay que cualificar, acompañar y ordenar la incorporación de estas personas a las obras».

«Nuestro compromiso es que quien se incorpore lo haga con formación, con derechos y con futuro. Somos un sector que ofrece empleo de calidad y un salario por encima del SMI», subraya Hernández.

El reto es "formar, acreditar e integrar"

La Fundación Laboral de la Construcción formó en la Región de Murcia a 2.400 personas en 2023, a cerca de 3.000 en 2024 y a 2.793 en 2025, pasando del 23,5% de extranjeros hace tres años al 33,1% el pasado ejercicio.

En todos los años, el origen mayoritario del alumnado extranjero es africano, seguido del latinoamericano, informaron a La Opinión desde la fundación, cuyo presidente es José Hernández, que también está al frente de Frecom.

«La mano de obra extranjera es imprescindible, pero no es una varita mágica. Sin formación adaptada a lo que necesitan las empresas y sin relevo generacional, dentro de cinco años seguirá el problema. Formar, acreditar e integrar, ese es el reto», recalca.

En Frecom consideran que el reto de la falta de mano de obra en construcción pasa por varias medidas: ampliar y modernizar la oferta de FP en construcción, incluyendo especialidades como rehabilitación energética o sostenibilidad; fomentar campañas de captación de talento joven y mujer, es decir, dignificar la profesión y atraer con una oferta formativa más interesante; facilitar la contratación de trabajadores extranjeros, con la colaboración de la Administración para agilizar los trámites de homologación de títulos y permisos laborales ante la lentitud en la contratación en origen; lanzar programas de reciclaje para reorientar a trabajadores de sectores en crisis; y apostar por la industrialización y digitalización de la actividad.