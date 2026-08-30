Las mujeres embarazadas podrán aplazar su prueba física de acceso a la Policía Local en la Región de Murcia

El proyecto de decreto elaborado por la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias que actualiza los criterios mínimos para el ingreso y ascenso en la Policía Local incorpora un artículo específico para la protección de la maternidad que permitirá que a las mujeres en estado de embarazo, parto o puerperio se les puedan aplazar las pruebas físicas por un período de 6 meses, prorrogable durante otros 6.

Según ha podido saber esta Redacción de fuentes del Ejecutivo murciano, este mes de septiembre se publicará en el Portal de Transparencia un proyecto de decreto que también unifica en un solo proceso de selección, gestionado por la Comunidad, el acceso a estos cuerpos de seguridad municipales en cualquiera de los ayuntamientos de la Región que se adhieran voluntariamente.

El documento se somete así al trámite de audiencia después de recibir las aportaciones realizadas por la Federación de Municipios de la Región (FMRM) y por los propios ayuntamientos, las asociaciones de jefes de policías locales y los sindicatos, a los que se remitió el borrador de trabajo hace unos meses para que formularan las observaciones que consideraran convenientes.

El teórico será tipo test y solo para categorías superiores se podrá añadir un examen oral

Uno de los aspectos más importantes que regulará el decreto es la revisión de las causas de exclusión médica que limitan el acceso al empleo. En la nueva norma, no será motivo de exclusión la celiaquía, y respecto del VIH, la diabetes y la psoriasis solo serán causa médica de exclusión en cuanto que puedan resultar incompatibles con la profesión policial, motivándolo de forma individual un informe técnico emitido por el servicio médico correspondiente. Por regla general, estos condicionantes dejarán de ser excluyentes.

Por otra parte, se actualizarán las pruebas físicas exigidas con el objetivo de garantizar la igualdad en el acceso a hombres y mujeres. En este sentido, se establecerán distinciones por razón de sexo respecto de las marcas a alcanzar o la forma en que deben ejecutarse los ejercicios.

Respecto de las pruebas de conocimiento teórico, se ha optado por un ejercicio tipo test y solo para categorías superiores a la de agente se podrán completar con un examen oral y una memoria profesional. Además, los ayuntamientos podrán incorporar una prueba de idiomas.

Esta legislación pretende establecer una nueva regulación de la descripción de los ejercicios en la oposición, la determinación de los méritos valorables en la fase de concurso o el contenido, estructura y desarrollo de los cursos selectivos. En concreto, se han regulado en profundidad las pruebas psicotécnicas, en cuanto al método a seguir para realizar la entrevista personal y la publicación de los criterios de valoración.

Celiaquía, VIH, diabetes y psoriasis dejarán de ser razones de exclusión en la profesión

Cuando el sistema de selección sea el concurso-oposición, se valorará la experiencia profesional, titulaciones académicas distintas de la exigida, el conocimiento de idiomas y los cursos de formación, entre otros méritos.

Asimismo, el decreto regulará la convocatoria unificada para cubrir vacantes de los cuerpos de Policía Local de aquellos ayuntamientos que voluntariamente acuerden encomendar dicha labor a la Comunidad Autónoma mediante convenios de colaboración.

Una vez haya pasado el período de exposición pública, se convocará la Comisión de Coordinación de Policías Locales y el Consejo de Cooperación Local, y se recabarán los informes preceptivos del Consejo de Cooperación Local y la Comisión de Coordinación de Policía Local, así como el dictamen de los Servicios Jurídicos de la Comunidad y del Consejo Jurídico. Finalmente, se elevará a aprobación por parte del Consejo de Gobierno.

Se deroga la norma de 1990

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, explicó a La Opinión que el avance normativo requiere la derogación de un decreto del año 1990 «que ha quedado claramente desfasado», y destacó que «por primera vez dará la oportunidad a la Comunidad de asumir la convocatoria y gestión de los procesos selectivos para la cobertura de vacantes en dichos cuerpos».

«El Gobierno de la Región de Murcia está demostrando con hechos su compromiso con la seguridad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, reforzando la capacidad operativa de los ayuntamientos y dotando a las policías locales de más medios y mejores recursos», subrayó el consejero.

Añadió que «la tranquilidad y el bienestar de nuestros vecinos dependen en gran medida de la eficacia y cercanía de nuestras policías locales y así, pese a ser la seguridad ciudadana una competencia del Ministerio, el Gobierno regional ha hecho un gran esfuerzo para aumentar estas ayudas para todos ayuntamientos de la Región».