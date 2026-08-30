Ocho detenidos en más de 80 controles de la Policía Local de Lorca

La Policía Local de Lorca continúa desarrollando controles específicos de prevención, vigilancia y seguridad ciudadana en distintos puntos del término municipal, con especial incidencia en las pedanías, destinados a prevenir la comisión de delitos delictivos, reforzar la seguridad ciudadana y garantizar el cumplimiento de la normativa.

Como resultado de estos dispositivos, durante los últimos días se ha procedido a la detención de ocho personas: dos por orden de búsqueda, detención y personación por presunto delito de robo con violencia e intimidación, una por un delito contra la salud pública, dos por delitos relacionados con la violencia de género y tres por delitos contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Entre estas actuaciones, destacan las dos detenciones por orden de búsqueda, detención y personación por presunto delito de robo con violencia, que elevan a cuatro el número de detenidos en los últimos días en el marco de las actuaciones desarrolladas frente a los robos con violencia e intimidación. Estas detenciones son resultado del refuerzo de las vigilancias específicas que la Policía Local viene desarrollando en aquellas zonas y franjas horarias consideradas de mayor interés policial, incrementando la presencia preventiva con el objetivo de evitar nuevos hechos y localizar a sus posibles autores.

Igualmente, destaca la detención de un individuo como presunto autor de un delito contra la salud pública, durante un dispositivo preventivo establecido en la carretera de La Malvaloca. Los agentes localizaron, en el vehículo que conducía, tres envoltorios con más de 300 gramos de hachís, procediendo a su incautación y a la detención del conductor. Una actuación se enmarca en el refuerzo de controles específicos que se vienen desarrollando en las pedanías del municipio.

En el conjunto de las actuaciones, se han realizado 83 controles, en los que se han controlado 251 vehículos e identificado a 752 personas. Del total, 29 se han desarrollado en las pedanías y 17 han estado específicamente dirigidos a Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

En materia de tráfico se han formulado 12 expedientes dirigidos a la Dirección General de Tráfico, destacando cuatro por carecer del seguro obligatorio y otros cuatro por circular sin tener en vigor la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). A ello, se suman otros cinco por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, relacionadas con el consumo o tenencia de sustancias estupefacientes.

En cuanto al cumplimiento de las ordenanzas municipales, se han formulado 17 denuncias a la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, de las que 12 corresponden al consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y cinco a miccionar en espacios públicos. A ellas, se suman otras cuatro por incumplir la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria por arrojar residuos a la vía pública y una más en materia de protección y tenencia de animales.

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Finalmente, durante este periodo, la Policía Local ha intervenido en 10 accidentes de tráfico, nueve de ellos con daños exclusivamente materiales y uno con el resultado de una persona herida de carácter leve.