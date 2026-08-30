Una compañía de la Región de Murcia desarrolla un metal que absorbe el sonido

La innovación en los sectores relacionados con Defensa está bajo la influencia del interés por estar a la vanguardia en materia tecnológica. Al fin y al cabo, los medios que se utilizan para atacar, defender o persuadir son el factor más importante de cara a conseguir una ventaja estratégica.

Esta carrera se ve reflejada, por ejemplo, en la producción de tecnología que entorpece la labor de los sistemas de detección, al mismo tiempo que estos se agudizan y sofistican para dar con los detalles más concretos de sus objetivos. En este sentido, la actuación de países irredentistas y, para más inri, el debilitamiento de las relaciones con grandes aliados como los Estados Unidos han hecho que para la Unión Europea (UE) y España sea cada vez más importante contar con equipos de última generación fabricados en territorio comunitario.

La Región de Murcia es, dentro del país peninsular, una de las Comunidades Autónomas que más esfuerzos están realizando para mejorar la seguridad. No se trata solamente de fabricar mejor armamento o conseguir que los submarinos sean más rápidos, sino de asegurar la ciberseguridad de infraestructuras clave como hospitales o reducir la contaminación sonora sobre los ecosistemas marinos que provocan las embarcaciones durante su actividad por el Mar Menor.

Precisamente de ‘bajar decibeles’ trata el proyecto prioritario que tiene entre manos el Centro Tecnológico del Metal (CTMetal) para el programa Caetra. Esta última es una iniciativa del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) con el que se pretende impulsar la creación de tecnologías duales en esta zona del Levante. Dicho de otra forma, innovaciones que sean útiles tanto para Defensa como para la actividad comercial del mundo civil.

Una muestra de microespuma de aluminio. / CTMetal

Metal mitigador del ruido

La microespuma de aluminio es un material metálico que, pese a mantener una estructura considerablemente sólida y compacta, se caracteriza por ser ligero y contar con una estructura de poros que se distribuyen por toda la pieza. Las ‘burbujas’ le dan un aspecto similar al de una esponja.

Lo que hace especial a este material es que los huecos que contiene son muy eficaces para absorber sonido, impacto y cargas electromagnéticas. Cuando las ondas entran en su interior, se dispersan y difunden dentro de los agujeros, provocando que en lugar de reflejarse -como ocurriría con una plancha- se disipe. Además, no son inflamables y resisten altas temperaturas.

Aunque cuenta con una larga lista de cualidades, la responsable del área de proyectos del centro, Alba García-Rendueles Fernández, aclara que lo prioritario es el ruido. Explica que trabajan en el laboratorio de materiales para encontrar nuevas aplicaciones a esta forma de aluminio que reduzca aún más el sonido "tanto en el ámbito marino como en el terrestre y el aéreo". La espuma de aluminio ya se puede encontrar en muchas construcciones cotidianas como grupos electrógenos o, incluso, tubos de escape de coches. Sin embargo, lo verdaderamente inédito es la forma de implementarlo y adaptarlo a las necesidades de los equipos militares.

De nada sirve que la espuma de aluminio tenga la forma correcta si no aguanta al tiempo o al agua

Por lo general, la forma de aplicarlo es como revestimiento a otra estructura de metal. García-Rendueles habla en este punto de "optimización de la hidrodinámica para la reducción del rozamiento marino". En otras palabras, conseguir que la tecnología se integre y no genere otros problemas o cause el efecto contrario en el caso de las embarcaciones. Y es que al colocar la espuma de aluminio en el exterior de un submarino se podría producir rozamiento con el agua que desembocaría en un mayor consumo de energía -más fricción- y más ruido porque los poros aumentan la turbulencia generada en el mar.

Más allá de esto, la adherencia es otro de los puntos clave en su estudio porque de nada sirve que el material mitigue el sonido y se sobreponga a todas las dificultades comentadas anteriormente si luego se despega con la vibración o si el espesor se aplica en exceso y crea otros problemas. Por tanto, para conocer todo esto deben analizar el comportamiento del recurso cuando se expone, por ejemplo, a las vibraciones de un motor o al agua salada.

La insonorización en un contexto militar es fundamental porque no solo afecta al oído humano: la responsable de proyectos explica que una menor firma acústica dificultará el funcionamiento de los sistemas de detección mediante escucha como sonares, sensores o micrófonos direccionales. Al mismo tiempo, afecta también al material electrógeno que se encuentra en los campamentos. En resumen, reduce el “eco al radar de medios marinos, terrestres y aéreos”, subraya García-Rendueles.

Los parques contra la obesidad infantil incentivan el ejercicio entre los pacientes de cáncer

Parques contra la obesidad infantil

Aparte de sus proyectos con Defensa, CTMetal cuenta con una larga lista de ideas y desarrollos en el ámbito civil. Uno de los más destacados lo diseñan junto a la Fundación Gasol, la UCAM y Copele. Concretamente, es un parque infantil diseñado para "combatir la obesidad infantil".

Si bien se encuentra en fase experimental, la responsable de proyectos destaca que ya trabajan en otro programa que busca su adaptación para instalarlo en plantas de oncología pediátrica de hospitales, ya que el ejercicio físico ayuda a recuperar la masa muscular que se pierde durante los tratamientos a los que se exponen los enfermos de cáncer. Esta idea derivada la llevan a cabo los grupos mencionados junto a la Fundación Aladina.

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Los parques están pensados para encajar con el tamaño de los pacientes y, por otro lado, traen un componente de gamificación que los hace más atractivos y adecuados a los tiempos. De forma más específica, las máquinas se encuentran digitalizadas y registran el ejercicio realizado para fomentar la mejora progresiva.