Aterrizar no está en los planes de Carlos Muñoz, CEO y fundador de Volotea

No hay aeropuerto que valga sin aerolíneas que apuesten por él. El de la Región de Murcia se impulsa, en buena parte, gracias a los motores de los aviones de Volotea que, desde 2019, han permitido transportar a más de 275.000 pasajeros. Y subiendo, porque no solo mantiene las rutas este año, sino que es la única compañía aérea que añade nuevos destinos. Algo tendrá que ver el olfato empresarial del murciano Carlos Muñoz, fundador y CEO de una corporación que este año alcanzará los 2.300 empleados en temporada alta para operar en una red de más de 430 rutas.

«Seguimos analizando nuevas oportunidades para ampliar la oferta de destinos y ofrecer a los murcianos más opciones para viajar, al tiempo que facilitamos la llegada de visitantes y contribuimos al crecimiento económico y turístico de la Región», explica el empresario. En la actualidad, Volotea conecta la Región con ocho destinos nacionales e internacionales: Oviedo, Barcelona, Bilbao, Lille, Marsella, Roma, Venecia y, a partir de noviembre, Argel.

Todo empezó con la ruta Murcia-Oviedo, con dos frecuencias semanales. Fue, además, el primer vuelo doméstico que estrenó el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. La compañía puso a la venta cerca de 10.000 plazas y transportó unos 9.400 pasajeros durante su primer año, con una ocupación del 96%.

Desde 2019, la compañía ha transportado a más de 275.000 murcianos

Su ambición, sin embargo, iba mucho más allá. Un año después, en plena pandemia, se sumó Bilbao y la compañía ofertó unos 18.000 asientos, un 83% más que en 2019. En 2021 duplicó la oferta al sumar Menorca y Santander. La Comunidad calculó entonces que Volotea había transportado ya más de 42.500 pasajeros desde su llegada. En diciembre de 2023 añadió Madrid y Barcelona, y para el año siguiente, la compañía llegó a tener programados seis destinos nacionales distintos desde Murcia: Madrid, Barcelona, Bilbao, Oviedo, Santander y Menorca. Volotea planteó para ese ejercicio una oferta récord de más de 104.000 plazas, un 970% más que en 2019.

«Para una aerolínea, abrir una base operativa en un aeropuerto es una decisión trascendental, y supone dar un paso más en su apuesta por el territorio y por el desarrollo de su conectividad. Significa establecer una presencia permanente: que las aeronaves pernocten allí, que las tripulaciones tengan su base de trabajo y, por tanto, residan en la zona, y que se cree una estructura estable desde la que seguir creciendo», cuenta el murciano.

La apertura de una base con un avión supone la creación de alrededor de treinta empleos directos y cerca de 170 indirectos. Pero es que, además, «crea las condiciones para ampliar la oferta de destinos, atraer más visitantes e impulsar el desarrollo económico y turístico», añade el CEO.

La aviación llegó a mi vida porque vimos una oportunidad de negocio muy clara y decidimos aprovecharla

Así fue cómo, en 2025, abrió su primera ruta comercial al extranjero: Marsella. Y llegarían más: Venecia y Lille en junio de 2026. Y más: en noviembre habrá vuelo directo a Argel. Todo esto, destaca Muñoz, registrando unos «sólidos resultados operativos, con un factor de ocupación superior al 90%, un índice de puntualidad cercano al 80% y una tasa de cumplimiento del programa de vuelos del 100%».

Detrás de Carlos Muñoz no hay un niño que soñaba con surcar los cielos, sino un hombre cuya «gran pasión» siempre ha sido el emprendimiento: «La aviación llegó a mi vida porque vimos una oportunidad de negocio muy clara y decidimos aprovecharla». Curtido en la consultora McKinsey, en Estados Unidos, tuvo la oportunidad de conocer de cerca el modelo de negocio de las aerolíneas de bajo coste. «Antes de eso, había comenzado mi trayectoria profesional en la empresa familiar AMC, con mi padre y mis hermanos Antonio y Álvaro. Allí aprendí el valor de construir un negocio a largo plazo. Sin embargo, siempre tuve la inquietud de crear mi propio proyecto. Esa vocación emprendedora fue la que me llevó a fundar Vueling», recuerda. Esta aerolínea hoy factura más de 3.500 millones de euros y emplea a 7.000 personas. No había mejor escuela.

Tras esa etapa nació Volotea. Su primer vuelo comercial tuvo lugar en abril de 2012. «Llevamos más de 14 años operando y conectando personas. Sin ir más lejos, el pasado mes de mayo alcanzamos los 85 millones de pasajeros transportados desde el inicio de nuestras operaciones. Hoy operamos en 110 aeropuertos y contamos con 22 bases operativas en Francia, Italia y España, que junto con Alemania y Grecia, son nuestros mercados principales», señala con orgullo.

La apertura de una base con un avión supone la creación de alrededor de treinta empleos directos y cerca de 170 indirectos

No ha sido fácil, no se consigue de la noche a la mañana, pero este murciano ha aprendido que «emprender es una carrera de fondo» en la que «el verdadero éxito depende de las personas con las que decides compartir el camino», como Lázaro Ros, su socio en Vueling. «También creo firmemente que la perseverancia, el esfuerzo y hacer las cosas bien, sin buscar atajos, acaban dando resultados», destaca Muñoz.

Pasión por el emprendimiento, buenas compañías y mucho empeño. Pero hay algo más: «Por encima de todo, nunca hay que perder la ilusión. Cuando tienes el privilegio de convertir una idea en una empresa que conecta a millones de personas, lo importante es seguir disfrutando del viaje cada día». No se desabrochen los cinturones, tan solo acabamos de despegar.

Un aliado para desestacionalizar el turismo

La relación de Volotea con la Región de Murcia no es solo beneficiosa para la aerolínea, que ve crecer su negocio con el aumento de rutas y de pasajeros, sino que para este territorio se multiplican las oportunidades de que los turistas la conozcan. Y no solo en verano. El CEO y fundador de Volotea, Carlos Muñoz, se muestra «convencido» de que seguir reforzando las conexiones de esta región «es clave para atraer visitantes durante todo el año, impulsar la desestacionalización del turismo y generar un impacto positivo en la economía local».

Ese fue precisamente uno de los principales temas que abordó el empresario en la reunión que tuvo el pasado mes de julio con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras. «Durante el encuentro repasamos la evolución de la conectividad aérea de la Región y exploramos nuevas oportunidades para seguir ampliando la oferta de destinos desde el aeropuerto, cosa que no tengo duda que seguiremos haciendo», adelantó.

Aunque desestacionalizar es una meta que se va consiguiendo, el principal propósito de Volotea siempre ha sido, en palabras de su fundador, «unir pequeñas y medianas ciudades europeas que contaban con muy pocas alternativas de comunicación aérea». Acercar la conectividad a esas ciudades, facilitar la movilidad de millones de personas y contribuir al desarrollo económico y turístico de los territorios donde opera es un objetivo que Volotea está cumpliendo con creces en la Región de Murcia.