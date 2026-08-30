Atención Primaria se hace hueco en el ‘top’ de mejores centros para formar a los futuros médicos

La Atención Primaria está ganando puntos entre los futuros médicos de la Región de Murcia. El formar parte de un equipo reducido, la cercanía con el paciente, el sentir que se les escucha y que se les permite intervenir en el acto clínico ha llevado a que varios centros de salud de la comunidad se hayan hecho un hueco en el ‘top ten’ de los servicios mejor valorados por los estudiantes de Medicina en sus prácticas clínicas.

Así lo refleja el último informe SEPAC (Sistema de Evaluación de Prácticas y Actividades Clínicas) elaborado por la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia (UMU), quienes vienen realizando este estudio desde hace siete años en base al proyecto original de la Delegación de Estudiantes de Medicina de la Universidad de La Laguna.

Al finalizar el curso, como es habitual, los estudiantes de Medicina de la UMU analizan su paso por los distintos servicios hospitalarios y centros de salud en sus prácticas del último año. En esta valoración puntúan aspectos generales del centro, de su participación en el día de día de la atención sanitaria, los conocimientos adquiridos, si se han sentido integrados en el grupo o si se les ha proporcionado información suficiente.

Los resultados de esta última edición se acaban de conocer y en ellos destaca el peso que logran los centros de salud en las prácticas de los alumnos, copando Atención Primaria cinco de las diez mejores valoraciones. En concreto, se han ‘colado’ en los primeros puestos del ranking el centro de salud de La Ñora (Murcia), con una nota de 9,78; el centro de salud de Las Torres de Cotillas, con un 9,62; el de Santa María de Gracia, con un 9,56; el centro de salud de Aljucer, con una nota media de 9,5; y el centro de La Flota, con un 9,28.

En el primer lugar de la tabla se sitúa el servicio de Infecciosas del Hospital Morales Meseguer de Murcia, con un 9,86 de nota, un departamento por el que pasan los alumnos de 6º curso en el rotatorio de Medicina I. Le iguala en puntuación el servicio de Nefrología Infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca, también con un 9,86, y le siguen los tres centros de salud de La Ñora, Las Torres de Cotillas y Santa María de Gracia.

Centros mejor valorados Infecciosas Hospital Morales Meseguer Nota: 9,86 Nefrología Infantil Hospital Virgen de la Arrixaca Nota: 9,86 Centro salud La Ñora Nota: 9,78 Centro salud Las Torres de Cotillas Nota: 9,62 Centro salud Santa María de GraciaNota: 9,56 Cirugía General MoralesNota: 9,56 Cardiología Morales Nota: 9,56 Nefrología Reina Sofía Nota: 9,55 Centro salud AljucerNota: 9,5 Centro salud La Flota Nota: 9,28

A continuación están Cirugía General y Digestivo del Morales Meseguer y Cardiología, también del Morales, con un 9,56 cada uno de ellos; el servicio de Nefrología del Hospital Reina Sofía de Murcia, con un 9,55; el centro de salud de Aljucer (9,5); el centro de salud de La Flota (9,28); la unidad de Lactantes de la Arrixaca, con un 9,25; y Reumatología de la Arrixaca, con un 9,24.

En esta ocasión han sido 458 alumnos del Grado de Medicina de la Universidad de Murcia los que han participado en la encuesta SEPAC , destacando los 113 de tercer curso y los 101 de cuarto de carrera, y han sido valorados un total de 257 servicios sanitarios, de los que 94 mejoran su puntuación respecto al año anterior y otros 94 bajan en la tabla de valoración realizada por los alumnos de Medicina, 11 se han mantenido estables y 58 no se han podido comparar por diversos motivos.

La delegada del grado de Medicina, Estela Vigueras, reconoce que en el último estudio Atención Primaria "ha sido muy bien valorada por los alumnos, ya que se agradece la cercanía y el sistema de formación, con un mayor contacto con el paciente y un trato con los médicos más estrecho que en los hospitales grandes, donde debido a la carga de trabajo en muchas ocasiones ni te hacen caso".

También recuerda que con el nuevo plan de estudios, implantado desde 2024 de forma progresiva, se incorporan las prácticas desde los primeros cursos con Introducción a la Práctica Clínica en 1º y Microbiología II en 2º. "Con ello se intenta adelantar el contacto de los futuros médicos con el paciente y se introduce la Medicina de Familia", explica Vigueras a La Opinión.

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La delegada de la titulación afirma que "esta valoración también sirve de aliciente a los servicios para mejorar" y es utilizado por la mayoría de los alumnos para elegir los servicios en los que quieren hacer prácticas.