Alba García-Rendueles Fernández, responable de Proyectos de CTMetal: "Queremos incubar un mínimo de 90 empresas de la Región"

Los centros tecnológicos son asociaciones empresariales sin ánimo de lucro que se encuentran recopiladas en el Registro de Centros del Ministerio de Ciencia e Innovación. Sin embargo, existe una distinción entre la categoría a la que pertenece el CTMetal y los ‘centros de apoyo a la innovación’.

Mientras que estos últimos tienen exigencias más "livianas" al respecto del personal, el porcentaje de ingresos destinados a los servicios tecnológicos (áreas y laboratorios), los más grandes se dedican a una gran variedad de actividades que van desde el asesoramiento de los asociados, hasta creación de actividades formativas, la colaboración con universidades o el desarrollo de proyectos propios de I+D, como es el caso de la adaptación de la microespuma de aluminio que lleva a cabo el centro para los equipos de Defensa del territorio regional.

En esta línea, el interés de la Región de Murcia por optimizar y automatizar su industria explica que el Centro Tecnológico del Metal tenga como objetivo dar a luz, en un plazo de al menos tres años, a una incubadora con un mínimo de 90 empresas de alta tecnología centradas en la automatización robótica.

Alba García-Rendueles Fernández, responsable de Proyectos. / CTMetal

¿Qué proyectos son prioritarios para el CTMetal, más allá de Caetra?

Tenemos actualmente uno muy interesante: una incubadora de empresas relacionadas con temas de automatización robótica. Entendemos que parte de esas compañías estarán también relacionadas a futuro con el tema de Caetra. Al fin y al cabo, de aquí saldrán spin-offs que tendrán interés en colaborar con Defensa. Es nuestro proyecto estrella. Va a consumir gran parte de nuestros recursos económicos y profesionales. Nuestra idea es incubar al menos 90 empresas en un horizonte de, por lo menos, tres años. Aunque nos acabaremos enfocando en este, estamos también muy ilusionados con el que llevamos en equipo con la Fundación Gasol, la Fundación Aladina, la UCAM y Copele.

Todos los sectores de la Región tienen mucho potencial en digitalización y automatización

Tienen bastantes actividades formativas, ¿en qué consisten?

En primer lugar, colaboramos con la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para acoger a estudiantes en prácticas. O sea, ofertamos plazas para becarios del COIE en distintos departamentos como el de materiales, metrología y calibración, diseño, etc. Solemos tener muchos alumnos.

¿Y fuera de la relación con las universidades?

Tenemos programas con la Fundación ICYDE con la que llevamos diez años colaborando. Se trata de proyectos de empleabilidad y autoempleo, reciclaje profesional y, desde este año, transformación digital en la que incluimos contenidos de IA. No impartimos directamente esta formación, sino que la coordinamos y gestionamos mediante terceros. El de transformación digital, por ejemplo, arrancará en octubre y tiene el objetivo de dar al personal de las empresas una formación mínima para trabajar con seguridad en temas de IA.

¿Estos estudios están dirigidos a empresas o también a particulares?

La de transformación digital es para el personal de empresas. Pero programas de autoempleo, iniciativas empresariales y reciclaje profesional están abiertos a cualquier persona en edad de trabajar (ocupada o desempleada). El único requisito es residir en la Región de Murcia, ya que estos programas están destinados específicamente a regiones en transición. Para esto último, pedimos un informe de vida laboral para saber el estado de la persona, también hay un seguimiento a los seis meses para valorar la efectividad del programa.

Dado que trabajan con tantos sectores, ¿cuál necesita más innovación en la Región de Murcia?

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Es difícil elegir alguno porque en la Región todos tienen mucho potencial. Por una parte, tenemos al agroalimentario con empresas punteras como El Pozo, Hero, Amco y Nueva Cocina Mediterránea. Todas estas tienen un margen de mejora increíble en digitalización. En maquinaria agrícola tenemos entidades que exportan en torno al 80 por ciento de su producción a todo el mundo. Muchísimo margen de mejora con la incorporación de drones o la Inteligencia Artificial, por ejemplo. En Yecla tenemos el fuertísimo sector del mueble y en el resto de la Región empresas extintoras. Prácticamente todas las empresas de extintores de España están en el territorio regional. En resumen, señalaría que la digitalización, la automatización y la robotización son las áreas más explotables, pero para todos los sectores.