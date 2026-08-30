Más de 700 plazas para cursos que dan acceso a FP media y superior

La Comunidad ofrece este curso más de 700 plazas para realizar cursos específicos para acceder a Formación Profesional de grado medio y superior. Estos cursos permiten a las personas que carecen de los requisitos de acceso a FP adquirir las competencias necesarias.

Para acceder a los cursos de grado medio es necesario tener como mínimo 17 años cumplidos en el año de finalización del curso de acceso, y en el caso de los de grado superior, al menos 19 años en el año de finalización. Los cursos de formación tienen una duración de un año académico. La superación de la totalidad o de parte de estos cursos conlleva la exención, total o parcial, de la prueba de acceso a estos ciclos formativos.

El curso de acceso a los ciclos formativos de grado medio se imparte únicamente en régimen presencial, tiene una duración de 400 horas, con 12 horas semanales. Por otra parte, el curso de acceso a los ciclos de grado superior se puede realizar de forma presencial o a distancia. Tiene un total de 600 horas, 18 horas semanales.

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Asimismo, la Consejería informa de que el segundo periodo de admisión en los centros educativos se desarrollará entre el 1 de septiembre y el 24 de noviembre.