La Vuelta a España pasa por la Región de Murcia: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón

Se acerca el particular eclipse de los amantes del ciclismo. Ese momento en el que la Vuelta a España pisa tu territorio, y que en muchos casos, es uno de cada tantos años (como Lorca, que desde hace nueve años no es partícipe de una etapa). El próximo miércoles, 2 de septiembre, los mejores ciclistas del mundo pedalearán la Región de Murcia en la undécima etapa de esta edición, aunque son solo unos pocos los municipios afortunados de ver pasar al pelotón.

La etapa comenzará en Cartagena y recorrerá los municipios de La Unión, Los Alcázares, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Totana y Aledo, finalizando en Lorca. La cumbre más alta que coronarán los ciclistas será el Alto del Morrón de Totana, con una altitud de 624 metros.

Perfil de la etapa en la Región de Murcia. / La vuelta

¿A qué hora pasa por cada municipio?

Si quieres ir a verlo, conviene estar en el punto 20–30 minutos antes, porque la caravana publicitaria pasa bastante antes del pelotón. Además, los horarios pueden variar por el ritmo real de carrera. Esta es la previsión horaria de paso por cada localidad:

Previsión horaria por municipios Cartagena: 14:05–14:26 La Unión / Portmán: 14:22–14:26 Cartagena – zona Los Nietos: 14:38–14:41 Los Urrutias / El Carmolí: 14:45–14:51 Los Alcázares: 14:54–14:58 Torre-Pacheco: 15:09–15:15 Roldán: 15:22–15:29 Fuente Álamo: 15:43–15:52 Cuevas de Reyllo: 15:52–16:02 Cánovas: 15:58–16:08 Los Cantareros / El Paretón: 16:12–16:25 Totana: 16:27–16:39 Aledo: 16:48–17:03 Lorca: 17:21–17:39

El itinerario permitirá contemplar algunos de los paisajes más representativos de la Región, desde el litoral y el entorno del Mar Menor hasta el interior regional.

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Entre los ciclistas más destacados de La Vuelta 2026 están Tadej Pogačar, principal favorito y líder de la carrera; Enric Mas, uno de los mejores españoles; Primož Roglič, cuatro veces ganador de La Vuelta; Richard Carapaz, gran escalador; Wout van Aert, uno de los corredores más completos; y las revelaciones Andreas Leknessund y Matthew Brennan, que ya han conseguido victorias de etapa.