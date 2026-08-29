Vino de la Tierra de Murcia se abre paso en redes sociales

La Asociación Vino de la Tierra de Murcia ha estrenado su perfil oficial en Instagram, @vinodelatierrademurcia, con el objetivo de acercar al público la realidad de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Murcia y dar mayor visibilidad a las bodegas, los vinos y el territorio que forman parte de esta figura de calidad.

El nuevo canal divulgará contenidos relacionados con el origen de los vinos, los viñedos, las variedades de uva, los procesos de elaboración y las personas que trabajan en las bodegas asociadas. También servirá como escaparate para mostrar sus proyectos, instalaciones y equipos.

“Con este nuevo canal queremos que el consumidor conozca no solo nuestros vinos, sino todo lo que hay detrás de cada botella: el viñedo, las personas y la tierra de la que vienen”, explica Juan Antonio Ruiz Jiménez, secretario de la Asociación Vino de la Tierra de Murcia.

La IGP Murcia ampara los vinos comercializados como Vino de la Tierra de Murcia dentro de un marco regulado de procedencia, elaboración y certificación. Para acogerse a esta mención, los vinos deben elaborarse con uvas procedentes de viñedos inscritos en el Registro Vitícola de la Región de Murcia y producirse en bodegas certificadas.

Actualmente, la indicación agrupa a 12 bodegas: Bodegas Castaño, Bodegas Hijos de Juan Gil, Esencia Wine Cellars, Bodegas Viña Elena, Cooperativa del Vino de Yecla ‘La Purísima’, Cooperativa Nuestra Señora del Rosario, Bodegas Señorío de Barahonda, Casa Rojo Bodegas y Viñedos, Parajes del Valle Bodegas y Viñedos, Jorge Piernas Bodegas y Viñedos, Ego Bodegas y Bodegas Madrid Romero.

Esta variedad de productores se traduce también en una amplia diversidad de vinos, desde blancos, rosados y tintos hasta vinos de aguja o elaborados con uva sobremadurada, todos ellos integrados bajo la misma figura de calidad.

Uno de los objetivos del nuevo perfil será explicar de forma accesible conceptos como IGP, origen y trazabilidad, además de mostrar el recorrido del vino desde el viñedo hasta la bodega y dar a conocer a las personas que intervienen en su elaboración.

La iniciativa pretende también reforzar la identificación de la marca Vino de la Tierra de Murcia con un territorio vitivinícola en el que conviven bodegas de distintas zonas, paisajes y estilos de elaboración.

Con su incorporación a Instagram, la asociación busca ampliar su comunicación con consumidores, profesionales de la hostelería y del sector del vino y medios de comunicación, además de crear un espacio divulgativo sobre las características y garantías asociadas a la IGP Murcia.

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La Asociación Vino de la Tierra de Murcia es la entidad encargada de representar y desarrollar esta indicación geográfica y de amparar los vinos que reúnen los requisitos establecidos para utilizar la mención tradicional Vino de la Tierra de Murcia. Su actividad se centra en la defensa y promoción de esta figura de calidad y en la conexión entre las bodegas, el territorio y los consumidores.