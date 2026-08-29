El sistema de información agrario de la Región triunfa entre los agricultores y técnicos

El Sistema de Información Agrario de Murcia (SIAM), que coordina el equipo de Agrometeorología del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), batió en 2025 su récord de visitas al alcanzar casi los 7,5 millones, y se consolida como una herramienta de referencia para agricultores y técnicos en la toma de decisiones y la gestión eficiente de los recursos.

La plataforma cuenta con una red de 56 estaciones agrometeorológicas automáticas estratégicamente distribuidas por las principales zonas de regadío de la Región, que recogen de forma constante variables como la temperatura, la humedad, la radiación solar, el viento y la lluvia y las transforman en información útil para la actividad agrícola.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, destacó que “en una tierra donde cada gota de agua cuenta, el SIAM se ha consolidado como el mejor aliado tecnológico de nuestro campo. Hablamos de una herramienta pública, gratuita y pionera que el Imida pone al servicio de agricultores y técnicos para que puedan tomar las mejores decisiones agronómicas”.

“No es solo un sistema de información, es una infraestructura digital que permite a la Región de Murcia seguir avanzando en la eficiencia del uso del agua de riego y que convierte los datos meteorológicos en ahorro de costes, rentabilidad y capacidad de anticipación para nuestros agricultores”, señaló Buendía.

El consejero subrayó que “gracias al SIAM, nuestros productores no solo optimizan el riego y el abonado, sino que también disponen de una herramienta única en España para acceder a datos en tiempo real y anticiparse a las heladas y proteger sus cosechas”.

“Con este proyecto demostramos que la tecnología de vanguardia es una herramienta fundamental para proteger cultivos estratégicos de nuestra Región, como la fruta de hueso y las hortalizas, y para hacer frente a las variaciones climáticas”, añadió.

Los indicadores de uso confirman la consolidación del SIAM entre el tejido profesional del campo murciano. La plataforma cuenta actualmente con más de 2.400 usuarios registrados de perfil técnico y profesional y mantiene desde 2020 una media superior a los 4,1 millones de visitas anuales.

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Sistema de Información Agrario

El SIAM nació como respuesta a la necesidad de mejorar la gestión del agua en un territorio marcado por un clima árido y semiárido y por una escasez estructural de recursos hídricos. La plataforma permite optimizar el riego, el abonado y anticiparse a las heladas con datos en tiempo real.