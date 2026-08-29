Renfe deja a la Región con Cercanías de hace cuarenta años y sin los trenes híbridos prometidos en 2019

Los trenes de Cercanías de Murcia seguirán circulando con más de 40 años de servicio, desde su inauguración que coincidió con el Mundial del 82. A todo esto, Renfe no contempla, por ahora, renovar las unidades ferroviarias que cubren las líneas del núcleo Murcia-Alicante, pese a que la empresa pública anunció en julio de 2019 una inversión de 365 millones de euros para dotar de trenes híbridos los cercanías de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.

Dicha sustitución de los trenes de la serie 592, conocidos como ‘camellos’, por unos más modernos «no se ha materializado hasta ahora», confirma Arturo Martínez, secretario de sección de Semaf (Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios). Cuando se pregunta a Renfe desde el periódico por ese anuncio de 2019, explican que no tienen información al respecto. Asimismo, la empresa pública asevera que «de momento no hay nada previsto» para cambiar los trenes que operan en la línea C1.

Más de 40 años

Los trenes de la serie 592 que prestan este servicio fueron fabricados entre 1981 y 1984 y acumulan más de 40 años desde su puesta en circulación. No se han cambiado los trenes en más de cuatro décadas, pero sí reciben revisiones en los talleres de Murcia y Cartagena y han sufrido alguna modificación. Eso sí, las unidades, que han sido sometidas a diferentes reformas y modernizaciones, siguen teniendo como base vehículos diseñados y construidos en los años 80.

«Algunas unidades pertenecen a la subserie 592.200, que recibió una reforma profunda a comienzos de los años 2000 -explica Martínez-. Aunque algunos trenes han recibido reformas para mejorar elementos interiores, sistemas y prestaciones, esas actuaciones no modifican la antigüedad estructural de unos vehículos diseñados hace más de cuatro décadas».

El secretario de sección de Semaf señala que el problema es que la sustitución de estos trenes «continúa sin una fecha clara» y recuerda que el principal condicionante es que la conexión Alicante-Murcia «sigue sin estar electrificada». La falta de electrificación limita las opciones de renovación, ya que la tendencia actual pasa por incorporar trenes eléctricos o tecnologías de bajas emisiones y no por adquirir nuevas unidades diésel, como las que operan en la provincia de Alicante.

El sindicato considera que la solución pasa por abordar de forma conjunta la modernización de la infraestructura y la renovación del material. Como ya se mencionó, la Región ya tuvo sobre la mesa un proyecto para incorporar nuevos vehículos al núcleo Murcia-Alicante, con la previsión de adquirir 21 unidades, pero aquella renovación no llegó a efectuarse hasta día de hoy.

Degradación progresiva de la infraestructura

El envejecimiento del material ferroviario se suma a las dificultades de una infraestructura que condiciona el funcionamiento de la línea Murcia-Alicante. El trazado continúa siendo de vía única en todo su recorrido, una circunstancia que reduce la capacidad de la línea y deja poco margen de respuesta ante incidencias.

Los cruces de trenes dependen de los puntos habilitados para ello, por lo que cualquier retraso puede provocar esperas y afectar al resto de circulaciones. A esta situación se añaden limitaciones temporales de velocidad en distintos tramos que, según denuncia el sindicato, se mantienen durante largos periodos y terminan repercutiendo en los tiempos de viaje que oscilan las 2 horas. «Limitaciones temporales de velocidad que, ya sea por la falta de presupuesto o de interés por arreglar la infraestructura por parte del administrador de infraestructuras ADIF, parece que terminan por ser permanentes en el tiempo», manifiesta el secretario.

Tampoco la llegada de la Alta Velocidad entre Orihuela y Murcia ha supuesto una mejora significativa para los usuarios de Cercanías. Aunque la línea comparte infraestructura con el corredor de alta velocidad, la configuración actual de estaciones como Orihuela y Beniel condiciona la explotación del servicio y limita la capacidad para realizar cruces de trenes con parada comercial.

Caída de los pasajeros

Mientras en 2008 cogían este cercanías 3,16 millones de personas para llegar a la capital murciana o alicantina, el año pasado pasaron por ese mismo vagón 2,16 millones de pasajeros. Un millón de viajeros que han dejado de ver factible la vía del tren por numerosas razones.

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Entre las posibles causas, se podría encontrar las 2 horas que se tarda en la línea C1; la mayor comodidad y flexibilidad de los autobuses; y la democratización del uso de aplicaciones como Bla Bla Car que hace posible un viaje más corto, asequible económicamente y ameno para el pasajero. Por lo tanto, los coches y los buses le han comido terreno a unos trenes que llevan 40 años sin cambiarse y que tardan el doble de un trayecto normal en un turismo.