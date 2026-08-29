Economía
La Región de Murcia recibe 35,2 millones del Plan Estatal de Vivienda
En el conjunto del periodo 2026-2030, la Región percibirá un total de 184,8 millones
LA OPINIÓN
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ya ha completado la transferencia de la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a las comunidades autónomas, compuesta por 800 millones de los 7.000 millones que contempla el plan durante toda su vigencia. En el caso de la Región de Murcia, el Ministerio ha transferido una primera anualidad de 35,2 millones de euros correspondientes al ejercicio 2026. En el conjunto del periodo 2026-2030, la Región percibirá una financiación estatal total de 184,8 millones de euros, a los que se sumará una aportación mínima autonómica de 123,2 millones, alcanzando una inversión global movilizada de 308 millones de euros para la comunidad.
En el ámbito estatal, los primeros 800 millones servirán para la puesta en marcha de nuevas políticas públicas en materia de vivienda en España. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha señalado que el compromiso del Gobierno de España con todas las administraciones públicas ha sido «desde el primer momento» dar una respuesta «clara, contundente y coordinada al problema de la vivienda». Asimismo, ha detallado que esta primera anualidad ya permitirá «hacer frente a la crisis impulsando más vivienda pública y protegida para siempre, con más y mejores mecanismos de transparencia».
Para garantizar una gestión transparente y eficiente de estos recursos, el Ministerio ha activado el trámite de audiencia e información pública de la Orden Ministerial por la que se regulan los mecanismos de seguimiento, evaluación y suministro de información del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, de acuerdo con el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el propio Plan.
Desde el Ministerio señalan que la puesta en marcha de un sistema común de intercambio de información permitirá realizar un seguimiento periódico y con detalle de los avances del nuevo Plan Estatal, lo que se traducirá en la elaboración de informes trimestrales y anuales para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos.
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