Las norias que aún sobreviven en la Región de Murcia

La ruta de las norias murcianas no está trazada sobre un único mapa. Se extiende por el Valle de Ricote, la Vega Media, la Huerta de Murcia y el entorno del Mar Menor, siguiendo las acequias que durante siglos llevaron el agua hasta parcelas situadas por encima de los cauces. La mayoría de estas ruedas aprovechaban directamente la corriente. El agua golpeaba las palas y hacía girar la estructura, mientras los cangilones recogían el caudal y lo descargaban en un canal elevado. Desde allí continuaba por gravedad hacia los terrenos de cultivo.

Noria Grande (Abarán) / Turismo Región de Murcia

El principal conjunto se encuentra en Abarán, donde sobreviven cuatro norias históricas. La mayor es la Noria Grande, una instalación fechada en 1805 cuya rueda actual fue reconstruida en 1951. Con 11,92 metros de diámetro, está fabricada en hierro dulce y madera y puede elevar alrededor de 25 litros de agua por segundo. Su caudal permitía regar unas 155 tahúllas, equivalentes aproximadamente a 17,3 hectáreas de huerta.

A unos cientos de metros aparece la Noria de la Hoya de Don García, construida originalmente en 1818 y rehecha también en 1951. Alcanza los 8,20 metros de diámetro y combina una estructura de madera con un eje y unos platos centrales de hierro. La rueda toma el agua de la Acequia Principal de Blanca y llegó a regar unas 233 tahúllas, algo más de 26 hectáreas. Este dato demuestra que el tamaño no era el único factor que determinaba su capacidad: también influían el caudal, el desnivel y la red de distribución posterior.

En la otra margen del Segura se encuentran la Noria de Candelón y La Ñorica. La primera está documentada desde 1838, tiene unos seis metros de diámetro y fue construida inicialmente en madera, aunque posteriormente fue sustituida por una rueda metálica. Elevaba el agua hasta la Acequia de Charrara para regar alrededor de 14 o 15 tahúllas. La Ñorica, cuyo nombre alude a su menor tamaño, mide aproximadamente cinco metros de diámetro. Está documentada desde el siglo XIX y fue reconstruida en 2003 con hierro y madera. Históricamente atendía unas ocho tahúllas de terreno.

Las cuatro forman parte de un paisaje hidráulico protegido desde 2018 como Bien de Interés Cultural, con categoría de Lugar de Interés Etnográfico. La delimitación incluye las dos márgenes del Segura entre el azud del Menjú, en Cieza, y el Puente de Hierro de Abarán, además de acequias, canales y otros elementos relacionados con el regadío.

Noria de Miguelico Núñez. / La Opinión / t

El rastro continúa en Blanca con la Noria de Miguelico Núñez, que presenta una solución técnica diferente. Su última rueda funcional fue construida por Antonio Molina Cano, carpintero e inventor de turbinas hidráulicas nacido en 1879. Tenía ocho metros de diámetro, 14 radios, 42 palas y otros tantos cangilones, colocados únicamente en uno de sus lados. Elevaba agua de la Acequia Principal de Blanca para regar alrededor de 3.000 metros cuadrados. La noria dejó de funcionar a finales de la década de 1970, cuando el riego pasó a depender de un motor. En 2002 fue reconstruida utilizando el eje y los platos originales, aunque ya con una finalidad patrimonial.

En Ojós se conserva la Noria de la Ribera, una rueda de hierro de siete metros de diámetro instalada sobre la acequia de Ojós-Ulea. En ese mismo cauce se encontraba la desaparecida Noria de la Coya, de la que permanece parte de su estructura de fábrica. Su rueda superaba los 13,5 metros, por lo que habría sido una de las mayores de esta parte de la cuenca del Segura.

Ya en Ulea, la Noria del Conde de Villa Felices, también conocida como Noria de Villar de Felices, combina metal y madera y alcanza los nueve metros de diámetro, aunque su anchura es de apenas 60 centímetros. Cuenta con 12 radios, 36 palas y 72 cangilones, distribuidos entre sus dos lados. El agua pasaba a un acueducto de piedra y servía para regar entre tres y cuatro tahúllas, dedicadas principalmente a cítricos y frutales.

Noria de la Compañía. Parque de la Compañía. Molina de Segura. / Ayuntamiento de Molina de Segura

Más abajo, el crecimiento urbano ha separado algunas ruedas del paisaje agrícola para el que fueron construidas. Es el caso de la Noria de la Compañía, situada actualmente en el parque del mismo nombre de Molina de Segura. La instalación original fue colocada por los jesuitas en 1750 sobre la acequia Subirana, con el fin de regar los huertos de la Casa de la Compañía. Fue trasladada al construirse el parque y restaurada en 1993, conservando los radios y buena parte de su estructura metálica.

La cercana huerta de Lorquí mantiene otros dos ejemplos. La Noria del Marqués de Corvera, construida en hierro y madera, tiene 4,5 metros de diámetro. Durante su restauración también fue necesario reconstruir su canal de desagüe. Mucho mayor es la Noria del Rapao, también llamada Noria de La Cierva, documentada desde el siglo XVIII en el paraje de la Arboleda. Su rueda alcanza los 10,70 metros de diámetro y 1,30 metros de anchura. La corona es de hierro, mientras que sus 56 palas y 112 cangilones son de madera. Tomaba el agua de la Acequia de Molina y la depositaba en un acueducto de 325 metros de longitud. A finales de la década de 1980 tenía asignado el riego de más de 35 hectáreas, repartidas entre decenas de pequeños propietarios.

Noria de Alcantarilla / Turismo Región de Murcia

La sucesión de grandes ruedas alcanza otro de sus principales ejemplos en Alcantarilla. La noria situada junto al Museo de la Huerta está documentada desde mediados del siglo XV, aunque fue sustituida en varias ocasiones debido al deterioro de la madera y a los daños provocados por las riadas. La rueda metálica actual fue instalada en 1956. Mide 11 metros de diámetro y 1,90 metros de anchura, y cuenta con 24 radios, 36 paletas y 72 cangilones. Estos recipientes descargan el agua en los canales superiores del acueducto, situados a unos ocho metros sobre la acequia. El mecanismo continúa aprovechando el caudal de la Alquibla o Barreras, una de las dos acequias mayores que parten de la Contraparada.

Noria de La Ñora / Región de Murcia Digital

Muy cerca se encuentra la Rueda de La Ñora, levantada sobre la Acequia Mayor Aljufía. La estructura metálica actual fue construida en 1936 por la empresa Industrias Metalúrgicas para sustituir a una rueda de madera mucho más antigua, documentada desde 1399. Con aproximadamente diez metros de diámetro, elevaba el agua hasta un acueducto desde el que se distribuía hacia los terrenos más altos de la huerta. Su presencia completa, junto con la Noria de Alcantarilla, una imagen especialmente representativa del antiguo sistema de regadío: mientras una aprovechaba el caudal de la Alquibla o Barreras, la otra hacía lo propio con la Aljufía, las dos acequias mayores nacidas en la Contraparada.

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La última pieza de este recorrido se encuentra lejos de las grandes acequias del Segura. La Noria de la finca Torre Mínguez, en Santiago de la Ribera, pertenece a un modelo distinto: no era impulsada por la corriente, sino por un animal que caminaba en círculos para accionar el mecanismo. Se trata de una ceña o noria de sangre, fechada entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuya misión era extraer agua de un pozo. Tras su restauración fue instalada a pocos metros de su emplazamiento original y acompañada por una recreación del animal que la ponía en funcionamiento.