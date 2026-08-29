IAs y robots

En un informativo de la tele he visto esta semana una cosa que han montado no sé dónde, en China o algo, una especie de olimpiada de robots humanoides. Se trataba de estructuras metálicas que corrían a toda leche y acababan estrellándose contra una colchoneta con muchos aplausos del público, mientras que sus creadores iban a recoger los pedazos de la máquina y se proclamaba en todo el mundo que un robot había conseguido bajar el tiempo del record mundial de los 100 metros lisos. También se pudo ver a robots saltando largas distancias, en carreras de fondo, dándose guantazos como si estuvieran boxeando, y, el colmo ya, robots bailando reguetón y otras músicas, con posturas extrañas, haciendo como si estuvieran sufriendo estertores y practicando movimientos convulsos.

Se presentaba este suceso como un gran adelanto científico con el que hay ya empresas capaces de fabricar decenas de ellos a la semana, una vez programados para lo que el cliente pida, que, imagino yo, no será correr o bailar, sino desarrollar algún trabajo de los que hoy hacen los seres humanos. Esto de los robots humanoides es como la IA pero con movimiento, es decir, una máquina que suple al cerebro humano ya provistos de brazos y piernas.

Los que hemos sido desde la más tierna juventud aficionados a la Ciencia Ficción observamos lo que está ocurriendo y no podemos dar crédito porque todo lo hemos leído hace decenas de años en novelas y lo hemos visto en el cine. Asimov, Clark, P. Kendrik Dick, Bradbury, H.G. Wells, etc.os lo habían contado pormenorizadamente y nosotros admirábamos esa imaginación de ellos que nos hacía ver un mundo fascinante que al mismo tiempo nos interesaba y nos asustaba un poco. ¿Sería posible que unos robots se rebelaran contra los humanos y los atacaran? ¿Podría ocurrir que una inteligencia artificial tomara los mandos del funcionamiento de todo el planeta y no hiciera caso de lo que sus creadores le ordenasen? Por cierto, que esto ya ha ocurrido: hace unas semanas, unas IAs se conectaron entre sí sin que nadie las manejara, se pusieron a hablar en un idioma que los científicos no entendían y tomaron decisiones de funcionamiento que nadie les había indicado, exactamente igual que hemos visto en esas películas a las que refiero que acaban en guerras entre máquinas pensantes y la humanidad.

Y, en cuanto a los robots, ¿Por qué se les ha dado una forma humanoide? Parece como si se hubiesen inspirado en los modelos que se construyeron para hacer la película Yo, robot, basado en la novela de Asimov. ¿Por qué no construir cada máquina con la forma adecuada para su funcionamiento, que, a mi juicio, no tiene por qué tener dos brazos, dos piernas y una cara con ojos?, ¿por qué no un modelo 3PO o el del robot de Interstellar, que es una caja con patas, más o menos, en vez de la apariencia de R2-D2, que me recuerda a un primo mío?

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Por supuesto, yo tengo algún robot en mi casa, si es que se le puede llamar robot a un airfryer, o a una cosa que muele y calienta, etc., y, además, he vivido el comienzo de toda esta historia que indudablemente tuvo lugar con la llegada de los ordenadores. En esta santa casa de La Opinión, me enfrenté por primera vez a una pantalla, y alguien que sabía me explicó.