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Seísmo

Un terremoto de 3,1 grados con epicentro en Cehegín se deja sentir en varios municipios de la Región

El temblor se ha producido de madrugada, a las 04:01 horas

Mapa del epicentro del terremoto

Mapa del epicentro del terremoto / IGN

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Alba Marqués

Alba Marqués

Un terremoto de 3,1 grados en la escala de Richter con epicentro en Cehegín se ha producido en la madrugada de este viernes, según informa el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que señala que el temblor se ha sentido en varios municipios de la Región de Murcia.

En concreto, el seísmo se ha producido a las 04:01 horas de la madrugada y se ha notado en el lugar de su epicentro, Cehegín, pero también en Bullas, Caravaca de la Cruz, Moratalla, Calasparra y Mula.

Un vecino de Bullas indicaba al teléfono de emergencias que "se han sentido vibrar muebles y cristales", tal y como indica el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia, consultado por esta redacción.

Desde el 112 informan de que el terremoto no ha causado daños personales ni materiales.

Los pequeños movimientos sísmicos son habituales en la Región de Murcia. La intensidad de estos temblores no suele pasar los 2 grados de magnitud, por lo que, aunque hay personas que los sienten, suelen pasar desapercibidos para la mayoría de personas.

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Desde el Instituto Geográfico Nacional han reiterado en numerosas ocasiones que la frecuencia de estos terremotos de intensidad baja o media es, en realidad, una buena señal, ya que la tierra libera de esta manera tensiones sin esperar a un gran terremoto.

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