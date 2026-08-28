Carreteras
Rehabilitarán el firme de 105 kilómetros de las autovías A-7 y A-30 en la Región de Murcia
El Ministerio ha licitado por 8,7 millones las obras
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 8,7 millones de euros el contrato de obras para rehabilitar el firme de 101,3 kilómetros de la autovía A-7 y otros cuatro kilómetros de la A-30 en la Región de Murcia.
En concreto, las obras se desarrollarán entre los kilómetros 561,545 y 662,890 de la A-7 y entre los kilómetros 150,7 y 154,7 de la A-30, ambos tramos situados en la Región de Murcia, según ha informado Transportes.
Los trabajos contemplan el fresado y reposición del firme existente y el extendido de una nueva capa de rodadura, con espesores adaptados al grado de deterioro registrado, así como el sellado de fisuras.
También se prevé reponer la señalización horizontal y el balizamiento existente y sustituir los sistemas de contención en aquellos tramos en los que la nueva capa de rodadura pueda dejar estos elementos a una altura insuficiente para garantizar su correcta funcionalidad.
Asimismo, las obras incluyen la reposición de juntas de dilatación afectadas en estructuras y de las espiras de aforo de tráfico que resulten afectadas por los trabajos.
La actuación se enmarca en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, dentro del cual el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido 128 millones de euros en la provincia de Murcia desde junio de 2018.
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