Pedro Moreno Zarco, un hombre de familia, fe y amistad

Siempre fuiste un hombre estival querido Pedro. En los veranos, tu carácter siempre festivo, parecía cambiar. Sufrías una transformación, como si te despojaras de una vaina que te hacía totalmente distinto al resto del año. No te perdono, precisamente por ello, que te hayas marchado en pleno mes de agosto. Morir siempre es una tragedia, y hacerlo en el mes estival por excelencia lo es más. Y, precisamente, has tenido que ser tú quien se haya marchado.

Mira, Pedro, hablar de ti en pasado me resulta harto difícil, aunque realmente nadie se va del todo. Estoy seguro que tu memoria perdurará y volveremos a verte con solo echar una mirada al mar de Cabo Roig. Allí estarás tú, lleno de vida por toda la eternidad.

Si la muerte forma parte de la propia vida y no deja de ser un drama para los que quedamos en este mundo, tu muerte súbita, de un día para otro, nos entristece mucho más. Te fuiste solo, sin avisar, evitando el sufrimiento de una enfermedad, algo que acrecienta el dolor de tus familiares y amigos. La noticia de tu partida impactó a muchos, como se pudo apreciar el martes de tu despedida: medio pueblo de Molina estuvo para decirte adiós. Tus muchas virtudes te hicieron acreedor del cariño de quienes te rodearon: trabajador incansable, bondadoso, honrado, generoso y con un sentido del humor fuera de lo común.

He perdido a mi cuñado, el empresario, el aficionado al bricolaje, el que me colgaba las lámparas, mi compañero de pesqueras nocturnas en la escollera del puerto de Cabo Roig, el esposo cabal, amante de la familia, el navegante intrépido, el buen hijo y mejor padre…

Todo se ha consumado, Pedro: tu esposa Rosario, tus hijos, Juan, Pedro y Carlota, tu madre María Jesús, tus hermanas Tanta, Chus y Mar y Peñarrubia, los más cercanos a ti, te lloramos sin consuelo. Quizás llamado por el amor que sentías hacia tu padre, te has ido sin avisar. Juan, te habrá recibido con los brazos abiertos, deseoso de tenerte a su lado, como siempre lo hizo en vida, al igual que tu pequeño hermano Juan Antonio.

Fuiste siempre un hombre valiente y un hombre de fe. La Virgen de la Consolación te ha llevado junto a su Hijo en una eternidad que ya comprendes desde esa dimensión a la que llamamos cielo.

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Nos has dejado muy solos, querido Pedro. Descansa por siempre en la Paz del Señor.