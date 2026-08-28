El PP pide la comparecencia de Marlaska en el Congreso por las tres pateras que llegaron en agosto a la Región de Murcia

El Partido Popular busca que sus quejas y las del Gobierno de la Región de Murcia por la llegada de migrantes a través de embarcaciones motorizadas se oigan en Madrid. Por ello, ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso de los Diputados para que explique la situación de las costas murcianas y, en particular, la llegada de tres lanchas con más de 160 migrantes en lo que llevamos de agosto.

Lo anunció este viernes en Cartagena el vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, denunciando la situación "muy preocupante" que se está viviendo en las costas de la Región, donde las llegadas irregulares por vía marítima han aumentado en torno a un 140% este año. "No estamos hablando de un problema puntual, sino de un problema creciente de seguridad, de control de nuestras fronteras y de mafias que han visto una oportunidad en nuestras costas", señaló, reclamando al Gobierno de España "firmeza, medios y un Gobierno que esté a la altura".

No puede ser que las narcolanchas entren y salgan de nuestras costas como Pedro por su casa Elías Bendodo — Vicesecretario Política Autonómica PP

Además, el PP ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley para reforzar la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas en las costas españolas en la que se reclaman más efectivos, más embarcaciones, la sustitución inmediata de las que se encuentran averiadas y un refuerzo de los medios aéreos, tecnológicos y de inteligencia para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) puedan hacer frente a unas mafias que, según explicó, cuentan cada vez con medios más rápidos y potentes.

"No puede ser que las narcolanchas entren y salgan de nuestras costas como Pedro por su casa", dijo Bendodo, acusando al Ejecutivo de Sánchez y a Grande-Marlaska de haber convertido "las costas del Mediterráneo en autovías de impunidad para narcos y mafias". En este sentido, trasladó que los delitos de tráfico de drogas han aumentado un 13% en esta comunidad.

"Nuestros guardias civiles se juegan la vida en clara inferioridad de medios", recalcó, recordando los escasos medios del Servicio Marítimo de la Benemérita mientras que "para proteger las vacaciones de Sánchez hubo más de cien agentes, patrulleras y drones". Justo este viernes, Delegación del Gobierno anunció que la patrullera rápida averiada de la Guardia Civil ya vuelve a estar en uso y que, además, desde el día 13 se sumó a la vigilancia un buque de altura de Frontex.

El Gobierno de Sánchez ha fallado a los cartageneros, a los ceutíes y a los españoles Elías Bendodo — Vicesecretrio Política Autonómica PP

Sobre la crisis migratoria de Ceuta, afirmó que, a su juicio, se ha puesto de manifiesto "la descoordinación y la falta de respuestas" del Ejecutivo, y cuestionó las supuestas contradicciones entre los ministros de Defensa e Interior sobre la existencia de avisos previos del CNI ante la entrada masiva y ha reclamado explicaciones sobre la gestión de la crisis: "Robles y Marlaska ya no discuten sobre cómo resolver la crisis, discuten sobre quién dice la verdad".

El dirigente popular aseguró que "el Gobierno de Sánchez ha fallado a los cartageneros, a los ceutíes y a los españoles", y reclamó una política migratoria basada en el control de las fronteras, la lucha contra las mafias y la dotación de medios suficientes a las FCSE.

Reunión de dirigentes del PPRM con Elías Bendodo en Cartagena. / Alex Moreno

Arroyo critica la "política de negacionismo"

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, criticó la inacción del Ejecutivo central, destacando que "la Delegación del Gobierno y el Ministerio están esforzándose en negar el problema". En este sentido, indició que, "si adoptan esa política de negacionismo, no pueden resolver el problema".

Arroyo insistió en la desproporción de medios materiales y humanos que sufren los FCSE frente a las organizaciones criminales que operan en la zona. "No nos vamos a acostumbrar a que lleguen delincuentes encapuchados a plena luz del día, desembarquen y se vayan con absoluta impunidad. No es de recibo que solo tengamos tres embarcaciones y solo una apropiada mientras las mafias están doblando la apuesta con la última tecnología", remarcó.

Para revertir este escenario, la regidora reclamó una respuesta ágil para que "se aplique la ley y toda persona que entre de manera irregular a España a través de nuestra costa sea devuelta".