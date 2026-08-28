La Guardia Civil recupera su patrullera rápida para luchar contra las mafias en el litoral de la Región de Murcia

La costa de la Región de Murcia recupera este viernes la embarcación semirrígida S-40 'Río Cervera', que estaba averiada, y reforzará así los medios marítimos de la Guardia Civil en la Región de Murcia para luchar contra las redes de tráfico de seres humanos y el rescate de migrantes. Se suma a la 'Río Tordera', una patrullera media de navegación sostenida enviada desde Barcelona que desde el pasado domingo también navega por aguas murcianas.

Ante las informaciones publicadas y las críticas vertidas desde algunos sectores políticos y sindicales, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, defendió el "esfuerzo del Ministerio del Interior por enviar nuevos recursos a la Región y la operatividad de esta embarcación".

La 'Río Cervera' es capaz de alcanzar los 50 nudos (92,6 kilómetros por hora) y, aunque supera los veinte años de antigüedad, es la única de la flota con potencia suficiente para interceptar las embarcaciones motorizadas que usan las mafias que trafican con personas. Según fuentes de la Guardia Civil, estas últimas pueden llegar a alcanzar los 70 nudos, unos 130 kilómetros por hora. La 'Río Tordera', como informó esta redacción, apenas llega a los 30 nudos (unos 55 kilómetros por hora).

La 'Río Cervera' puede alcanzar los 50 nudos, aunque las narcolanchas pueden llegar a los 70

Sin embargo, para la Delegación del Gobierno la potencia no es lo único importante y defiende el papel que juegan las patrulleras de navegación sostenida, que "proporcionan mejores capacidades de permanencia en zona, seguridad de navegación, recuperación de náufragos, asistencia humanitaria inicial y coordinación de dispositivos de rescate". En palabras de Francisco Lucas, "la experiencia acumulada demuestra que las redes dedicadas al tráfico ilícito de inmigrantes adoptan comportamientos para dificultar la actuación policial cuando perciben la inminencia de una interceptación y llegan a arrojar al mar a los ocupantes más vulnerables. Por eso, en muchos casos, la interceptación se convierte en un rescate".

Por otra parte, la Delegación del Gobierno informó de que un buque de altura de la Guardia Civil integrado en la Operación Spain 2026 de Frontex (Operación Indalo) desarrolla su actividad con carácter exclusivo en aguas de la Región desde el pasado 13 de agosto, donde refuerza los medios del Servicio Marítimo Provincial en su lucha contra las redes de tráfico de seres humanos y el rescate de inmigrantes.

Francisco Lucas defiende la presencia de barcos de navegación sostenida para los operativos de rescate

"La presencia permanente de este medio naval mejora sustancialmente la cobertura marítima e incrementa las posibilidades de detección temprana, vigilancia de amplias áreas marítimas, interceptación de embarcaciones, lucha contra las redes de tráfico de seres humanos y apoyo a los restantes medios marítimos desplegados en la zona", explicó el delegado, que quiso enviar un mensaje de tranquilidad a la población, asegurando que la llegada de embarcaciones con inmigrantes irregulares no es nada nuevo en la Región. "Como tampoco es nuevo el uso partidista que algunos hacen del tema", añadió.

Ni avalancha ni oleada de pateras

Como lleva insistiendo los últimos días, Lucas negó que estemos sufriendo una "avalancha ni una oleada de pateras". También negó que, "como dice el presidente regional, los inmigrantes de Ceuta vengan hacia aquí". Desde el Ejecutivo central mantienen que "esta es una región segura" en la que se combate con eficacia a las mafias y, al mismo tiempo, ofrece "cobertura humanitaria a los más vulnerables".

Finalmente, el delegado del Gobierno lamentó el rechazo del presidente regional a mantener una reunión para coordinar esfuerzos en este sentido y la instrumentalización política que está haciendo de un asunto tan sensible, que requiere compromisos serios y no espectáculos mediáticos como el desplegado este jueves en la celebración del Consejo de Gobierno en Cartagena. "Mi petición responde exclusivamente a un ejercicio de responsabilidad, no porque comparta esa visión distorsionada e interesada que hace el presidente de la situación de la inmigración irregular. Su negativa, argumentando que se trata de una competencia exclusiva del Gobierno de España, cosa que es falsa, evidencia su escaso compromiso y, fundamentalmente, que no le importa la seguridad de la Región o el bienestar de los ciudadanos, sino el uso de este asunto como otra excusa más para atacar al Gobierno de España", concluyó.