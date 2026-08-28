Nombran al coordinador de Trasplantes personal emérito para que siga ligado al SMS tras cumplir los 70 años

La sanidad murciana no quiere perder las manos ni los conocimientos del doctor Ricardo Robles, responsable de la Unidad de Cirugía Hepática y Bilial de Alta Complejidad de la Arrixaca y coordinador regional de Trasplantes, una vez que se jubile el próximo mes de septiembre tras cumplir los 70 años, por lo que el Gobierno regional ha decidido nombrarlo personal emérito del Servicio Murciano de Salud (SMS) para que pueda seguir vinculado a este, al igual que en su momento se hizo con los doctores Pascual Parrilla y Vicente Vicente.

El Ejecutivo murciano anunciaba este viernes la decisión y explica que "de esta manera podrá seguir aportando su extraordinario conocimiento a nuestro sistema sanitario, incluso después de su jubilación".

El doctor Robles es uno de los cirujanos y especialistas en trasplantes más reconocidos de España y podrá mantener su actividad asistencial al ser catedrático de la Universidad de Murcia (UMU) y personal clínico vinculado a esta. Actualmente, desarrolla su trabajo en la Arrixaca como especialista en cirugía hepática y es, además, experto en cirugía robótica, y miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia.

Como catedrático de la UMU, Ricardo Robles ha formado a varias generaciones de cirujanos. Además, ha sido galardonado, entre otros reconocimientos, con el Premio a la Trayectoria Profesional por la Organización Médica Colegial y el prestigioso Premio Hipócrates. El pasado mes de junio, la Comunidad le otorgó la Medalla de Oro de la Región a título personal, un reconocimiento que también se le dio a la Organización de Donación de Órganos en 2018. Además, un año más tarde se reconoció esta labor encabezada por el doctor Robles con la Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, sostiene que "el talento, la experiencia y la excelencia de Ricardo Robles es un gran valor, y un gran ejemplo del talante de los ciudadanos de la Región de Murcia".

El nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.