Una masa de polvo africano enturbiará los cielos de la Región de Murcia este fin de semana

Este fin de semana el aire africano volverá a estar presente en la Región de Murcia. Los modelos consultados prevén presencia de masas de aire de origen africano sobre la Península Ibérica para los días 29, 30 y 31 de agosto de 2026, pudiéndose registrar concentraciones de polvo en superficie en el rango 10-30 μg/m3 para el sureste peninsular durante los días 29 y 30 de agosto, mientras que para el día 31 se prevén concentraciones algo más elevadas, en el rango 25-100 μg/m3, lo que puede provocar un aumento en los niveles actuales de partículas (PM10 y PM2.5) medidos por la Red de Calidad del Aire.

El previsible desplazamiento hacia latitudes mayores del centro de bajas presiones atlántico que en los últimos días ha estado generando la advección de masas de aire de componente NO sobre la península ibérica, unido a la persistencia de las altas presiones sobre el sector central de la cuenca mediterránea, favorecerá el inicio de un nuevo episodio de intrusión de polvo africano sobre zonas del S y E de la península a lo largo de los próximos días.