El Festival Virgen de las Huertas de Lorca reunirá a seis países

El Festival Internacional de Folklore Virgen de las Huertas celebrará del 6 al 8 de septiembre una de las ediciones más destacadas de su historia, con la participación de agrupaciones de seis países y el mayor número de representantes internacionales registrado hasta ahora. La cita coincidirá, además, con el 40 aniversario de la fundación de Coros y Danzas Virgen de las Huertas de Lorca, organizador y grupo anfitrión del encuentro.

El festival, integrado en la programación de la Feria Chica 2026 y en la Agenda Anual de Eventos de Lorca, reunirá a formaciones de Ecuador, Francia, Georgia, Guinea-Bisáu, México y España, que mostrarán durante tres jornadas sus músicas, danzas y tradiciones.

El concejal de Cultura, Santiago Parra, presentó la programación junto al director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, y el presidente de Coros y Danzas Virgen de las Huertas, Luis González.

Parra recordó la evolución experimentada por el certamen desde su nacimiento. «Lo que comenzó en 1989 con la participación de un único grupo, en un contexto marcado por la falta de experiencia y de apoyo institucional, se ha convertido, después de más de tres décadas de esfuerzo, dedicación y trabajo continuado de sus componentes, en uno de los grandes referentes del folklore internacional en España y en el festival con mayor participación internacional de la Región de Murcia», señaló.

Por su parte, Juan Francisco Martínez destacó que esta edición registra «la alta participación, la más alta de toda la historia de este certamen», y subrayó que el encuentro llenará Lorca de «folklore, cultura popular, tradición», además de generar actividad turística mediante las visitas programadas a distintos enclaves de la ciudad.

La cita constituye una de las actividades con mayor tradición de las fiestas patronales en honor a Santa María la Real de las Huertas, patrona de Lorca.

Las actuaciones tendrán como escenario la Plaza Rey Sabio, por donde pasarán la Agrupación de Danza y Folklor Virgen del Quinche, de Ecuador; el Groupe Folklorique Pichoto Camargo de Mauguio, de Francia; la Compañía Nacional de Canto y Danza de Georgia Gurjaani; el Conjunto Nacional Folklórico ‘Netos de Bandim’, de Guinea-Bisáu; y la Compañía del Instituto Superior de Educación Artística-Calmeac, de México. Por España participará Coros y Danzas Virgen de las Huertas de Lorca como formación anfitriona.

El festival volverá así a convertir la ciudad en un punto de encuentro entre distintas culturas a través de la música, la danza, las tradiciones y el patrimonio cultural inmaterial.

El Festival Internacional de Folklore Virgen de las Huertas forma parte como miembro de pleno derecho de Festifolk España, la Asociación de Organizadores de Festivales Internacionales de España, cuya junta directiva integra Luis González.

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Esta organización trabaja para salvaguardar la calidad de los festivales internacionales de folklore y de los grupos participantes, además de prestar apoyo a los organismos y entidades encargados de organizar estos encuentros. Festifolk España mantiene asimismo presencia internacional a través de 29 delegaciones repartidas por todo el mundo.