Exigen la expulsión de dos "espías de Marruecos" asentados en la Región de Murcia

Los diputados regionales José Ángel Antelo y Virginia Martínez exigieron este viernes la "expulsión inmediata" de España de los vicecónsules de Marruecos destinados en la Región de Murcia que, según publica el diario 'The Objective', aparecen identificados en listas difundidas de supuestos miembros de los servicios de seguridad del país alauí filtrada por los hackers de Jabaroot DZ. Esta organización atribuye a más de 70.000 personas la condición de agentes al servicio de Marruecos.

A través de un comunicado, reclaman al Gobierno de España que esclarezca estos hechos y depure todas las responsabilidades que correspondan ante una situación que consideran de "extrema gravedad" para la seguridad y la soberanía nacional. "España no puede permitir que personas que presuntamente trabajan para los intereses de una potencia extranjera permanezcan operando dentro de nuestro territorio", señaló Martínez.

La inteligencia marroquí niega que sus sistemas hayan sido hackeados

Este jueves la propia DGSN-DGST (inteligencia interior marroquí y Policía) negó categóricamente que sus sistemas hayan sido hackeados. Su versión es que los datos publicados son antiguos y proceden de bases de compañías aseguradoras y organismos de cobertura social y sanitaria. También denuncia fotografías y documentos manipulados o falsificados. Por su parte, Jabaroot sostiene que posee órdenes de misión y otra documentación que demostraría que miembros del aparato de seguridad marroquí participaron en la preparación de la entrada masiva de migrantes en Ceuta del 30 de julio.

The Objective cruzó el Excel publicado por Jabaroot con la relación oficial del cuerpo diplomático marroquí acreditado en España y encontró once coincidencias que ocupan cargos de vicecónsules repartidos por Algeciras, Almería, Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Sevilla y Murcia. Las personas señaladas en la Región son Mohamed El Ghayam y Bouchaib Haddar.

La soberanía y la seguridad de España no se negocian Virginia Martínez — Diputada regional

Los diputados de la Asamblea Regional sostienen que Marruecos mantiene como objetivo estratégico extender sus reivindicaciones territoriales sobre Ceuta, Melilla y Canarias, y advierten de que España estaría siendo objeto de una estrategia de "guerra híbrida" destinada, según los diputados, a generar presión y desestabilización social.

Por ello, Antelo y Martínez reclaman al Gobierno de España que investigue de manera inmediata la información conocida, determine la posible existencia de agentes extranjeros operando en territorio nacional y proceda a su expulsión cuando legalmente corresponda.

"La soberanía y la seguridad de España no se negocian. Quien actúe en nuestro país al servicio de una potencia extranjera y contra los intereses de los españoles debe ser investigado y, si se confirma, expulsado inmediatamente", concluyen.