Caída brusca de temperaturas y otra lluvia de barro este viernes en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 28 de agosto, cielos poco nubosos, sin descartar lluvias y tormentas ocasionales que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de rachas de viento muy fuertes, más probables en el sur de la Región durante la primera mitad del día.

Una jornada más, se prevé polvo en suspensión, por lo que pueden producirse nuevos depósitos de barro.

Además, la Aemet espera un descenso brusco de temperaturas, especialmente acusado en las máximas. La bajada será más notable en Caravaca de la Cruz y Lorca, donde los termómetros alcanzarán como mucho los 28 y 29 grados, respectivamente, seis grados menos que los 34 y 35 previstos un día antes.

También será significativa la caída de las temperaturas diurnas en Murcia y Yecla. En la capital regional, la máxima pasará de los 37 grados del jueves a los 32 de este viernes, mientras que en Yecla descenderá de 35 a 30 grados. En ambos municipios, por tanto, la bajada será de cinco grados en apenas 24 horas. El cambio será bastante más moderado en Cartagena, donde la máxima se reducirá un grado, de 31 a 30.

Así, la previsión para este viernes deja 14 grados de mínima y 28 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 30 de máxima en Cartagena; 19 de mínima y 29 de máxima en Lorca; 22 de mínima y 32 de máxima en Murcia; y 17 de mínima y 30 de máxima en Yecla.

En cuanto a los vientos, soplarán moderados de componente norte, ocasionalmente fuertes, que tenderán a disminuir por la tarde.