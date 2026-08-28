El barracón de Urgencias de la Arrixaca se cronifica: «Nos tienen tirados en la calle»

La epidemia de covid hizo que en 2020 los hospitales y servicios sanitarios reorganizaran su actividad en pro de la seguridad con dobles circuitos para separar a los pacientes con patología respiratoria de los que presentaban otros problemas de salud y seguían requiriendo atención. Esto llevó al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia a sacar al exterior la sala de espera de su servicio de Urgencias con la instalación de una caseta prefabricada dotada de una treintena de asientos y una pantalla en la que poder ver si el paciente es llamado para entrar a triaje o al box del médico.

Los problemas estructurales y la falta de espacio del hospital de El Palmar ha llevado a que esta situación se cronifique y que seis años después los pacientes que acuden por una urgencia médica al principal centro sanitario de la Región tengan que esperar en la calle a ser vistos, ya sea verano o invierno.

Este barracón no cuenta con espacio suficiente, lo que lleva a que la imagen, la mayoría de los días, sea la de numerosas personas esperando fuera, de pie, apoyados en la pared, sentados en un banco o en el propio suelo a ser atendidos. A estos ciudadanos se unen aquellos que prefieren estar fuera a compartir un espacio tan pequeño con otros pacientes que están enfermos.

La falta de una solución está generando un gran malestar entre los usuarios, quienes lamentan que «nos tengan tirados en la calle» y se muestran cansados de una situación que consideran «inhumana» y una verdadera «paradoja asistencial» en un centro considerado referente y pionero en muchas a nivel nacional.

Así lo indica Josefa L.G., quien registraba hace unos días una queja dirigida a la Consejería de Salud y otra al director gerente de la Arrixaca exigiendo respuestas a este problema porque «los murcianos nos merecemos una mejor sanidad y las personas enfermas no pueden y no deben estar tiradas en la calle, con frío o calor, esperando a que los atiendan. No nos merecemos esto», según recoge en su escrito.

Los usuarios consideran una "paradoja" dar esta atención en el principal hospital de la Región

Esta usuaria explica a La Opinión que hasta hace poco su hospital de referencia era el Morales Meseguer, pero al haber cambiado de domicilio la han pasado a la Arrixaca. «Cuál fue mi sorpresa cuando tuve que ir a Urgencias y me encontré con que los pacientes tenemos que esperar en la calle, no me lo podía creer», a lo que añade que «un hospital como la Arrixaca, considerado un referente, con un gran prestigio regional y nacional y grandes profesionales en todas las áreas médicas, no se puede permitir tener a los enfermos de Urgencias en un barracón. Esto es inhumano, pero también da una imagen terrible del propio centro».

Con Josefa también coinciden otros usuarios, como Antonio, que este jueves esperaba dentro del barracón habilitado como sala de espera a que su mujer fuera llamada a través de la pantalla. «Esto no son condiciones para tener a los pacientes», decía. Y se consolaba a sí mismo afirmando que «ahora no hay problema de espacio porque somos pocos, pero cuando esto se llena no puedes ni sentarte mientras esperas».

Rosana era otra de las pacientes que esperaba ayer en un banco de la calle en Urgencias de la Arrixaca. Sin apenas poder hablar por el dolor que tenía en el brazo, sí que manifestó su desacuerdo por estas condiciones porque «debemos estar aquí varias horas de espera cada vez que venimos».

Más suerte tuvo Francisco, quien mientras esperaba en una silla de ruedas a que llegaran unos familiares a recogerlo señalaba que él pudo estar dentro, en una pequeña sala de espera de la zona de Traumatología.

Una pareja mayor baja por la rampa del módulo prefabricado. / Israel Sánchez

Demanda de los profesionales

Los propios profesionales han manifestado en continuas ocasiones la necesidad de una reforma en la puerta de Urgencias de la Arrixaca, una obra que está durmiendo el sueño de los justos, al igual que las promesas de ampliación del bloque quirúrgico, la UCI o el nuevo Hospital de Día Oncohematológico, todo enmarcado en el Plan Director de la Arrixaca que quedó en el cajón con la llegada de la pandemia.

La Asamblea Regional aprobaba el pasado enero, con el apoyo del PP, la necesidad de reformar el servicio de Urgencias de la Arrixaca, aunque desde entonces no se haya dado ningún avance. Mientras que el Colegio de Médicos de la Región iba un paso más allá y exigía la puesta en marcha de una nueva Arrixaca, un nuevo hospital de referencia que cubra las necesidades existentes, petición respaldada por jefes de servicio como Pablo Ramírez; Rubén Jara; Francisco Toledo; Manuel Segovia; Pablo Guzmán; Carlos García Palenciano; Aníbal Nieto; Tomás Vicente; y María Teresa Herránz, entre otros.

SMS: «Hay una propuesta de mejora»

Preguntados por la situación del servicio de Urgencias de la Arrixaca, desde el SMS explican que «actualmente hay una propuesta de mejora en el servicio de Urgencias que se está trabajando con los profesionales» y para ello se están analizando las propuestas planteadas por los trabajadores sanitarios implicados en el servicio. «Cuando haya una medida consensuada y que se vaya a abordar, se informará», añaden.

Además, insisten en que «la asistencia en Urgencias se presta con normalidad y la sala está adecuada y climatizada», aunque «el compromiso es seguir mejorando».