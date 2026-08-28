Casi 9.200 accidentes laborales registrados en la primera mitad del año en la Región de Murcia

Después de los dos accidentes laborales registrados este miércoles en dos puntos diferentes de la Región de Murcia, que se han saldado con ocho heridos, Comisiones Obreras ha denunciado las graves consecuencias que esto supone para la seguridad de los trabajadores murcianos.

Solo en los primeros meses de este año, se han producido 9.188 accidentes laborales en la Región. De ellos, 45 han sido de carácter grave y 11 han resultado en la muerte de trabajadores. Esto supone que las cifras no se están reduciendo respecto al año pasado, cuando se registró una cifra anual de 18.424 incidentes, de los cuales 28 fueron mortales.

Por su parte, el índice de incidencia mensual mide el número medio de accidentes laborales por cada 100.000 trabajadores en un mes. El de la Región de Murcia se sitúa en 229,3 accidentes por cada 100.000 trabajadores, teniendo en cuenta la media de los seis primeros meses de 2026. Este dato es superior a la media nacional, que se queda en unos 210 incidentes.

Accidentes in itinere

Otra estadística de los accidentes laborales que se mide aparte son los in itinere, que son los que se producen en el trayecto desde casa hasta el trabajo y viceversa.

En la primera mitad de 2026 se han producido casi 1.500 incidentes de este tipo en la Región de Murcia, resultando uno de ellos mortal. En 2025 los accidentes in itinere fueron 3.099, de los que nueve acabaron en tragedia para los conductores.

El enfado de CCOO

El secretario de Salud Laboral de CCOO de la Región de Murcia, Pedro Pablo Alarcón asegura que "si se hubiera llevado a cabo el procedimiento de trabajo para este espacio confinado, no hubiera pasado lo que ha pasado", refiriéndose al accidente en la obra de la Avenida Miguel Induráin. En él se atendió a siete trabajadores por inhalación de gas y algunos se llegaron a quedar inconscientes. El otro accidente de este miércoles sucedió en una explotación agrícola de Fuente Álamo, donde un trabajador fue trasladado a la UCI tras sufrir quemaduras provocadas por la motosierra que utilizaba.

Exigen desde CCOO que las autoridades municipales y autonómicas velen porque se sigan los protocolos específicos y establecidos: "Si no se aplican las medidas preventivas, no se puede proteger a los trabajadores. Es imposible", declara el secretario de Salud Laboral, que adiverte sobre la impasividad por parte de algunas empresa de llevar a cabo las medidas preventivas correspondientes, de forma que dejan desprotegidos a los trabajadores.