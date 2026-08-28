Casi el 16% de quienes buscan vivienda en la Región de Murcia son extranjeros, con los británicos a la cabeza

La demanda extranjera para adquirir vivienda en la Región de Murcia se sitúa en el 15,9% sobre el total de búsquedas en el mercado de compraventa durante el primer tramo del año, según refleja un estudio sobre visitas a inmuebles publicado por el portal inmobiliario Idealista.

El informe sitúa a la provincia en el tramo medio-alto del arco mediterráneo, en la horquilla de demarcaciones con un peso foráneo de entre el 15% y el 20%, por delante de otras provincias costeras como Valencia (11,7%), Cádiz (11,5%) o Tarragona (13,4%), aunque por detrás de destinos de alta concentración como Alicante (32,3%) o Almería (17,4%).

Por nacionalidades, el mercado internacional en la Región mantiene el perfil tradicional del sur peninsular. Los compradores procedentes del Reino Unido encabezan las búsquedas en la comunidad, seguidos en volumen por los usuarios de los Países Bajos y Alemania.

A nivel nacional, la demanda de compradores extranjeros se consolida un año más en el litoral mediterráneo y los archipiélagos. Hasta en un total de 14 provincias, todas costeras, el peso del interés foráneo supera el 10% de las búsquedas totales, llegando a rebasar la barrera del 25% en los principales focos turísticos.

Alicante lidera la atracción del mercado internacional con un 32,3% del total de las visitas, seguida de Baleares (28,2%), Málaga (27,1%) y Santa Cruz de Tenerife (26,5%). Por detrás se sitúan Girona (22,5%) y Las Palmas (20,3%), mientras que en la franja del 15% al 20% acompañan a la Región de Murcia demarcaciones como Almería (17,4%) y Granada (15%).

En cuanto al perfil del comprador en el conjunto del país, los ciudadanos alemanes dominan las búsquedas en ambos archipiélagos --representan un 43,5% de las visitas extranjeras en Baleares--, mientras que los británicos concentran su interés en el sur peninsular y la zona levantina.

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Por su parte, el mercado francés prima en las zonas limítrofes como Girona, mientras que en los grandes núcleos urbanos como Madrid o Barcelona irrumpe la demanda procedente de Estados Unidos.