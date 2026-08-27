El SMS agota las bolsas de trabajo de una docena de especialidades médicas este verano

La dificultad para encontrar médicos en una gran parte de las especialidades ha llevado a que los procedimientos de urgencia o extraordinarios en los departamentos de recursos humanos de los sistemas sanitarios ya no sean una excepción, sino una herramienta más de la que echar mano cada vez que las bolsas de trabajo se quedan a cero.

En lo que llevados de verano, el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha convocado una docena de procedimientos de urgencia. Solo en los meses de julio y agosto.

Se trata de convocatorias extraordinarias y excepcionales con las que se busca de forma inmediata a especialistas de una determinada rama para incorporarlos con un contrato temporal al sistema sanitario, ya sea en hospitales, centros de salud, consultorios o servicios de urgencias y emergencias.

En este caso, el SMS ha recurrido a los llamamientos de urgencia este verano al haberse agotado las bolsas de trabajo en busca de especialistas de Radiología; Pediatría; Ginecología; Neumología; Angiología y Cirugía Vascular; Cardiología; Medicina Intensiva; Enfermería Pediátrica y Psiquiatría, entre otros.

Los hospitales Santa Lucía, Mar Menor y Rafael Méndez son los más saturados en estas fechas

De ellos, únicamente hay dos que se encuentran abiertos y a los que se pueden presentar los interesados. Se trata de dos resoluciones publicadas el pasado 19 de agosto y con las que se busca a especialistas en Endocrinología y en Urgencias.

En este último caso se especifica que al haberse agotado la bolsa de trabajo y quedando nombramientos sin cubrir, la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SMS solicita procedimiento de urgencia para seleccionar personal de esta categoría con el fin de cubrir las necesidades asistenciales existentes en el Servicio Murciano de Salud.

Urgencias desbordadas

Durante los meses de verano son precisamente los servicios de Urgencias los que sufren una mayor presión asistencial, tanto las puertas de urgencias hospitalarias como los SUAP de Primaria, ya que es a ellos a los que recurren los ciudadanos cuando no logran cita para ser vistos por sus médicos.

El doctor César Cinesi, jefe de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Murcia y vicepresidente de la Sociedad Murciana de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), explica que «la situación este año es igual a la que hemos vivido en los últimos veranos, ya que nos faltan profesionales para cubrir la atención a los ciudadanos de forma adecuada».

Pese a ello, reconoce que existen diferencias entre los hospitales de interior y los de la costa, donde hay una mayor presión y las urgencias se ven desbordadas por el aumento de población que implica la llegada de veraneantes y turistas.

«En nuestro caso, este verano solo tenemos un contrato sin cubrir, pero los que peor lo están pasando son los compañeros del Santa Lucía de Cartagena, Los Arcos del Mar Menor y el Rafael Méndez de Lorca, centros que tienen que hacer frente en muchos casos de aumentos de la demanda de hasta el 75%», afirma.

Cinesi recuerda que la tendencia de que los hospitales de interior se vaciaran en verano ya no se da, y en estas fechas mantienen una media de 285 urgencias diarias en la puerta del Reina Sofía, llegando a las 330-340 los lunes, los días con mayor actividad.