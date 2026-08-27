Los sindicatos alertan de una 'vuelta a los fogones' con el inicio del curso ante los problemas de climatización

El IES Carthago Spartaria de La Palma (Cartagena) registraba este miércoles 32,7º en el interior de sus aulas. La situación no era mucho mejor en el CEIP Virgen de la Fuensanta de La Alberca o en el IES Marqués de los Vélez de El Palmar (ambos de Murcia), donde los termómetros llegaban a 32,6 y 32,5 grados, respectivamente.

Este es el escenario con el que se encontrarán los docentes, cuando se incorporen a los centros el 1 de septiembre, y los alumnos, cuando lo hagan a partir del próximo día 8, según los valores registrados ayer a través de los termómetros digitales que hay conectados a la web 'Escuelas de Calor'. La iniciativa fue puesta en marcha a final del pasado curso por el sindicato educativo Sterm para denunciar la realidad en la que dan y reciben clase profesores y estudiantes en la una treintena de centros de la Región, situación con la que no se garantiza el confort térmico necesario por la falta de climatización.

Ahora, tres meses después, afirman que la situación "no ha mejorado demasiado" y que los problemas que se dieron a final de curso se volverán a dar en el inicio del nuevo periodo 2026-2027. De ahí que los sindicatos auguren una 'vuelta a los fogones'.

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha aprovechado los meses estivales para llevar a cabo obras en 38 centros educativos durante el verano, entre las que se encuentran trabajos para la mejora del confort térmico, el cambio de cubiertas, la instalación de placas solares y las ampliaciones de centros.

Sin embargo, los responsables de Sterm lamentan que no se les informe sobre las obras que se realizan y que estas no sean suficientes porque "el curso volverá a empezar con aulas que superan los 27 grados", sostiene desde el sindicato Andrés Martínez.

En este mismo sentido se pronuncia la responsable de Educación del sindicato UGT, Toñi del Vas, quien exige que el presidente regional, Fernando López Miras, informe sobre las medidas reales y partidas presupuestarias acometidas este verano en los centros educativos de la Región y la implantación urgente de un Plan Integral de Climatización y Adecuación Bioclimática.

Precisamente, López Miras anunciaba el pasado mes de junio durante el Debate de Estado de la Región 89 millones para el Plan ClimaTIZA, con el que climatizar todas las aulas de la Región antes de 2030. Sin embargo, esta medida está vinculada a que haya presupuestos este año 2026, algo que cada vez parece más improbable teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos, la necesidad de alianzas y las elecciones a la vuelta de la esquina.

Inspección de Trabajo

La situación de los colegios llevó hace unos meses a padres (FAPA Juan González), alumnos (Femae) y sindicatos (Sterm, UGT y CCOO) a acudir a la Inspección de Trabajo para denunciar la situación de una treintena de centros educativos regionales, en los que se superan ampliamente las temperaturas máximas para dar clase. Ante esta realidad, la Inspección se ha pronunciado y ha pedido a la Consejería la realización de un informe detallado sobre la situación de cada uno de estos colegios e institutos en los que se superan los umbrales recomendados.

Toñi del Vas también recuerda que su sindicato acudió asimismo a la Inspección de Trabajo para denunciar el caso concreto del CEIP Santa María de Gracia de Murcia, en el que no se puede hacer uso de los equipos de climatización por la antigüedad del sistema eléctrico. Ante lo cual la Inspección ha emitido un oficio de requerimiento formal a la Consejería para dar cumplimiento al real decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Preguntados por esta cuestión, desde Educación sostienen que "los técnicos de la Consejería siguen trabajando junto con el Ayuntamiento de Murcia" para encontrar una solución.