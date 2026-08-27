El sector citrícola exige al Gobierno un plan nacional contra el virus que amenaza al limonero

El sector citrícola ha pedido al Ministerio de Agricultura una actuación coordinada a nivel nacional frente al Potexvirus citriflavivenae, conocido como clorosis nervial amarilla de los cítricos, una enfermedad que ya afecta a explotaciones de varias comunidades autónomas y que preocupa especialmente en las zonas productoras de limón. La solicitud, firmada por Asaja, la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva), colegios profesionales y empresas del sector de Valencia y de la Región de Murcia, reclama una reunión urgente del Comité Fitosanitario Nacional, un programa común de vigilancia y erradicación, más trazabilidad del material vegetal y una línea de ayudas para compensar a los agricultores que puedan verse obligados a destruir plantas afectadas.

La petición se apoya en un informe técnico y jurídico sobre el virus elaborado por la Cátedra de Eficiencia Hídrica y Agricultura Sostenible (CEHAS) y del Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, coordinado por los profesores Pablo Melgarejo, Borja Montaño y Andrés Molina. Según el escrito remitido al ministro de Agricultura, Luis Planas, la clorosis nerval fue detectada inicialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana, y después se ha confirmado su presencia en Andalucía y Murcia. Las entidades firmantes advierten de que la enfermedad puede pasar inadvertida en plantas sin síntomas visibles y dispersarse a través de material vegetal, herramientas, viveros, vectores o lotes relacionados con focos positivos.

El sector insiste en que el problema ya no puede abordarse con respuestas aisladas por comunidades autónomas. Los firmantes consideran que la distribución territorial del virus ha desbordado el marco autonómico y que el ministerio debe asumir una función de coordinación real. No solo para unificar criterios, sino para evitar que cada territorio aplique protocolos distintos ante una enfermedad que puede moverse con facilidad por el circuito de plantación, viveros y explotaciones comerciales. El informe científico subraya, además, que el virus puede estar presente sin síntomas visibles en mandarinos y naranjos, y necesita una actuación coordinada entre comunidades autónomas para evitar que cada territorio actúe con criterios distintos.

Prospecciones

El sector pide intensificar las prospecciones en plantaciones comerciales de limonero, plantaciones jóvenes, viveros, campos de plantas madre, parcelas próximas a focos confirmados, fincas con material vegetal procedente de lotes vinculados a positivos y explotaciones abandonadas o con escaso manejo. También reclama investigaciones de trazabilidad hacia atrás y hacia delante: conocer de dónde salieron los lotes sospechosos, por dónde pasaron y en qué parcelas acabaron plantados.

La solicitud plantea el establecimiento de un protocolo nacional para actuar cuando se confirme un foco. Entre las medidas figuran la inmovilización cautelar del material sospechoso, la delimitación de zonas afectadas, los muestreos oficiales, la desinfección de herramientas y equipos, el control de vectores cuando proceda, la eliminación de plantas positivas bajo supervisión oficial y el seguimiento posterior de las parcelas afectadas.

Ayudas

Uno de los puntos más sensibles es el económico. Las organizaciones agrarias y profesionales reclaman que cualquier medida de erradicación vaya acompañada de indemnizaciones suficientes. Piden que las compensaciones cubran el valor de las plantaciones destruidas, los costes de arranque y eliminación, la replantación y la pérdida de renta durante el periodo improductivo. El escrito advierte de que no se puede cargar sobre los agricultores una estrategia de control que responde al interés general de la sanidad vegetal.

Transparencia

Además, los firmantes también reclaman transparencia. Quieren acceso a la localización de los positivos comunicados oficialmente, los resultados de las prospecciones, el número de muestras tomadas, los porcentajes de positivos y negativos, las especies y variedades afectadas, los viveros o lotes sometidos a investigación, los protocolos de muestreo y las actuaciones previstas ante la Comisión Europea.

Porque el virus figura en la lista de alerta de la organización europea y mediterránea para la protección de las plantas, y su evaluación está pendiente de más información procedente de España. Por eso las entidades piden al Ministerio que impulse ante la Comisión Europea y los organismos fitosanitarios competentes una evaluación de la plaga y, si procede, nuevas medidas regulatorias.

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El sector no pide solo más inspecciones, sino una dirección única. Una respuesta común para una enfermedad que ya afecta a territorios distintos, que puede comprometer la citricultura española y que en el caso del limonero adquiere especial relevancia en zonas productoras de la Comunidad Valenciana -en la provincia de Alicante en especial en la Vega Baja y el Camp d’Elx-, Andalucía y la Región de Murcia. Sin coordinación, advierten los firmantes, una situación todavía controlable puede acabar convertida en «un problema estructural».