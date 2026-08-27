La Región saca a adjudicación este jueves las últimas 640 vacantes de maestros

El inicio del curso 2026-2027 está a la vuelta de la esquina y la Consejería de Educación y Formación Profesional tiene todas las máquinas trabajando para intentar cerrar la plantilla. Esta semana se están llevando a cabo los últimos llamamientos para cubrir vacantes. El pasado martes se abrió el acto de adjudicación para el personal interino destinado a cubrir las vacantes de plantilla en centros de actuación preferente, con un total de 226 plazas que quedaron totalmente cubiertas. Entre ayer miércoles y hoy jueves se tienen que adjudicar las otras 640 vacantes de plantilla correspondientes a los puestos de interinos del cuerpo de maestros.

Estas últimas se deberían haber adjudicado en julio, pero el llamamiento de las plazas de interinos de maestros se retrasó a esta última semana de agosto como consecuencia de la demora en el desarrollo de las oposiciones. La previsión con la que trabaja la Consejería es que todos los docentes adjudicatarios se incorporen a sus centros educativos el próximo 1 de septiembre.

Desde el sindicato educativo ANPE señalan que el 79% de los contratos que se ofrecen de las 640 plazas vacantes de maestro de este llamamiento son a tiempo parcial, algo que consideran "preocupante" y que achacan a la elevada oferta de plazas del cuerpo de maestros realizada este año, con 1.496 plazas adjudicadas a nuevos funcionales en prácticas.

Educación inició los llamamientos para cubrir vacantes en julio, ofertando más de 5.500 plazas de Infantil, Primaria y Secundaria, de las que únicamente 199 puestos quedaron sin cubrir, por lo que la Consejería espera poder volver a ofertarlas a partir del 1 de septiembre.

En concreto, de las 2.200 plazas para maestros de Infantil y Primaria ofertadas, se han adjudicado 2.145, quedando pendientes 55. En cuanto a profesores de Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos, una vez adjudicadas las plazas para funcionarios en prácticas y otras modalidades de funcionarios, se ofertaron 3.311 plazas, de las que 3.267 se adjudicaron y 144 quedaron vacantes. De ahí los 199 puestos pendientes.

Piden un nuevo acto para vacantes de sustitución en septiembre

El presidente de ANPE Murcia, José Antonio Martínez Robles, explica a La Opinión que han pedido al consejero de Educación que, antes del inicio de las clases lectivas, tanto en colegios como en institutos, conservatorios y Escuelas Oficiales de Idiomas, se lleve a cabo un nuevo acto de adjudicación que permita cubrir todas las vacantes y sustituciones existentes.

Se trata de plazas derivadas de bajas médicas, reducciones de jornada, excedencias por cuidado de familiares, jubilaciones y otras situaciones que generan necesidades de personal en los centros educativos y que no se conocen hasta el momento en el que los docentes se tienen que incorporar a sus puestos.

"El objetivo debe ser que el próximo 8 de septiembre, fecha de inicio de las clases para el cuerpo de maestros, y el 10 de septiembre, cuando comenzarán las clases para el profesorado de Secundaria y otros cuerpos, todos los alumnos de la Región cuenten desde el primer día con su maestro o profesor de referencia y no haya huecos que tengan que ser cubiertos por otros compañeros del centro", apunta Martínez Robles.

Para ANPE Murcia, garantizar esta cobertura no es únicamente una cuestión organizativa, sino una condición imprescindible para hacer efectivo el derecho a la educación de todo el alumnado murciano. Del mismo modo, resulta fundamental que los centros educativos dispongan desde el inicio del curso de todos los recursos humanos necesarios para poder desarrollar su actividad con normalidad y ofrecer una enseñanza de calidad.