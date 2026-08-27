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Vivienda

El precio de la vivienda aumentó en junio un 22,1% en la Región y las ventas retrocedieron un 9%

El precio del metro cuadrado se sitúa en 1.457 euros

El precio de la vivienda auementa en junio un 22,1% en la Región de Murcia y retroceden las ventas un 9%

El precio de la vivienda auementa en junio un 22,1% en la Región de Murcia y retroceden las ventas un 9% / AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

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E.P.

La compraventa de viviendas ha caído en junio en la Región de Murcia un 9% en comparación con el año anterior y sitúa la Comunidad, con 2.583, según datos del Consejo General del Notariado difundidos este jueves.

Según los mismos datos, los precios experimentaron en la Región un aumento interanual del 22,1%, hasta los 1.457 euros el metro cuadrado, siendo así la segunda Comunidad en la que más aumentado el precio por detrás de Cantabria (41,6%). La Región de Murcia es una de las siete autonomías en las que han aumentado los préstamos para adquirir una vivienda, con un incremento del 7,6%.

Por otra parte, según los datos difundidos este jueves por el Consejo General del Notariado, en cuanto a la superficie media de la vivienda, en la Región ha descendido un 2,7%.

Datos nacionales

En términos generales, la compraventa de viviendas cayó un 4% interanual en junio, hasta las 67.529 operaciones, mientras que los préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda aumentaron un 0,2%, hasta las 36.249 operaciones.

Al mismo tiempo, el precio medio de la vivienda continuó al alza y el importe medio de las nuevas hipotecas se incrementó un 7,3%.

El precio medio del metro cuadrado se situó en 2.114 euros en junio, lo que supone un incremento del 8,8% respecto al mismo mes del año anterior.

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Por su parte, la constitución de nuevas sociedades aumentó un 2,1% interanual en junio en España, hasta alcanzar las 11.152 empresas.

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