Vox acusa a Sánchez de traición y exige a López Miras que se deje las "pantomimas vacacionales" ante la crisis migratoria

El Consejo de Gobierno extraordinario convocado este jueves en el Ayuntamiento de Cartagena no convence a Vox, que pidió a primera hora de la mañana al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que se deje de "pantomimas vacacionales". Su portavoz en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, le exigió que "actúe" como ya lo están haciendo los vicepresidentes de su partido en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, donde los de Abascal, dice, son "la verdadera oposición al Gobierno corrupto y criminal de un PSOE que amenaza continuamente a nuestra soberanía y a la seguridad de los españoles".

Martínez Alpañez denunció durante una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en Cartagena la "grave" situación en la que se encuentran las costas de la Región de Murcia, que, según él, se han convertido en un "coladero" para la inmigración ilegal y las mafias —la alcaldesa de Cartagena definió la situación de la misma forma el día anterior—.

Alpañez recordó cómo en apenas una semana "varias lanchas rápidas de las mafias han desembarcado a casi 200 inmigrantes ilegales en la costa murciana, a plena luz del día, con absoluta impunidad y ante la mirada de familias", algo que achacó a "las políticas de fronteras abiertas" del bipartidismo y "a la traición del Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE".

El portavoz también denunció la precariedad y el abandono en el que se encuentran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en su lucha contra la llegada de ilegales a las costas murcianas. En este sentido, recordó que cuando Vox formaba parte del Gobierno de la Región de Murcia, entre 2023 y 2024, "se hacían públicas las llegadas de pateras a las costas de la Región", y acusó al PP por mantener "una connivencia total" con la Delegación del Gobierno.

"Se dedican a ocultar toda la información y a transformar la realidad con la ayuda de sus medios afines", aseguró. "Solo ahora, a raíz de esta situación que es inasumible, se movilizan en contra de esta invasión que llevamos sufriendo años y que solo Vox ha denunciado”, concluyó.