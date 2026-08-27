19 de septiembre de 2025. Foro de la Nueva Defensa y el Espacio. Javier Ortega Smith (Vox) le pregunta al jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro, si ve necesario incrementar la presencia de barcos de la Armada en el Estrecho y en aguas de Canarias, Ceuta y Melilla para poner freno a la migración que llega a las costas españolas a través de embarcaciones. El interpelado responde que, ante un cayuco en el mar, la principal misión de los buques militares es ayudar, salvar y rescatar a sus ocupantes si se encuentran en peligro pero, en ningún caso, «combatir» la migración irregular. "No estamos para combatir a los cayucos, sino para ayudarles", sentenció.

Este momento fue recordado este jueves por la portavoz de los socialistas en la Asamblea, Carmina Fernández, después de que el presidente López Miras reclamara al Gobierno de España que desplegara al Ejército para controlar la inmigración irregular. "Ya está bien de show y de populismo irresponsable", sentenció la dirigente del PSRM.

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, denunció que "López Miras está sobreactuando para sacar rédito político de un drama humanitario" y lamentó que el presidente de la Región de Murcia "esté utilizando la inmigración para confrontar y generar alarma social".

Podemos también criticó la "nula intención" que tiene el presidente regional de «trabajar en soluciones para esta crisis migratoria". "Ni tampoco de ayudar a Ceuta", aseveró el portavoz morado, Víctor Egío. "Si fuera así —añadió—, lo primero que tendría que haber salido de este Consejo es una decisión para colaborar en el reparto solidario de los menores que ahora mismo están en la ciudad autónoma".

Alguien que no protege a quienes nos protege, como Francisco Lucas, no merece ser delegado del Gobierno Miriam Guardiola — Portavoz PPRM

Aunque desde otro ángulo, Vox también criticó a Miras, al que pidió que se dejara las "pantomimas vacacionales" ante la crisis migratoria, en referencia a la celebración del Consejo de Gobierno en Cartagena. Su portavoz parlamentario, Rubén Martínez Alpañez, achacó la llegada de tres pateras-taxi en una semana a "las políticas de fronteras abiertas» del bipartidismo y "a la traición del Gobierno de Pedro Sánchez".

La portavoz del PP por la Región, Miriam Guardiola, afirmó que "alguien que no protege a quienes nos protege y que no pide más medios, como Francisco Lucas, no merece ser delegado del Gobierno". La diputada nacional reclamó que se dote a las FCSE de los medios necesarios para desempeñar su trabajo con garantías. "Esperamos que no tengamos que lamentar una agresión a nuestros policías nacionales y guardias civiles", manifestó.