El Gobierno de España responde a los "bulos" sobre la llegada de migrantes a la Región de Murcia

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, pidió este jueves al Gobierno de España que despliegue el Ejército en la costa de la Región de Murcia para cortar por lo sano la llegada de pateras-taxi con migrantes en situación irregular. Durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno extraordinario, denunció la "pasividad y la inacción" de un Gobierno central "ausente" ante "una escalada constante en la que las mafias de contrabando se siguen adueñando de nuestras costas".

"La impunidad es absoluta", dijo, recordando que en una semana han entrado más de 160 personas que viajaron en tres lanchas motorizadas que conducían personas con pasamontañas. Desde la Delegación del Gobierno de España en la Región de Murcia, después de varios días llamando a la calma y explicando que la situación está controlada y que no se trata de ninguna emergencia, decidió lanzar varios mensajes en sus redes sociales para responder a los "bulos" que considera que está difundiendo el Ejecutivo regional. Los publicó en sus redes sociales, además, mientras se producía la rueda de prensa del presidente López Miras.

Todas las personas que han entrado en pateras-taxi han sido localizadas y puestas a disposición de la Policía Nacional

"Desmontamos algunos de los principales bulos", anuncia. Estos son:

En primer lugar, sobre la supuesta "situación descontrolada", informa de que la Guardia Civil vigila permanentemente nuestras costas. "Las embarcaciones se monitorizan y se activa un dispositivo para localizar a sus ocupantes". De hecho, "todas las personas han sido localizadas y puestas a disposición de la Policía Nacional. Todo funciona de acuerdo al protocolo establecido".

Sobre la "llegada masiva" de migrantes, recuerda que "no estamos ante una situación extraordinaria", puesto que, en noviembre de 2017, con el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), llegaron hasta 650 personas inmigrantes a las costas de la Región en solo tres días. "Hoy estamos lejos de los picos de llegadas registrados en episodios anteriores", sentencia.

A la Región no llegan marroquíes, como a Ceuta, sino argelinos

El tercer "bulo" al que se refiere es el de que las personas en situación irregular llegan "con total impunidad". Desde la Delegación del Gobierno explican que, "en determinadas condiciones, interceptar una embarcación en el mar supone un riesgo para la vida de sus ocupantes y de los agentes", por lo que, en esos casos, "se despliega un dispositivo para detener a sus ocupantes en tierra". El procedimiento es el mismo: todas las personas son identificadas y puestas a disposición de la Policía Nacional. Posteriormente, se tramitan los correspondientes expedientes de expulsión.

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Para finalizar, el Ejecutivo central rechaza la relación que desde el Gobierno autonómico se hace sobre la migración en esta región y la entrada masiva de población marroquí en Ceuta. "Murcia, al igual que Almería, Alicante o Baleares, recibe habitualmente embarcaciones procedentes de la ruta argelina. Las personas que han llegado a nuestras costas en las últimas semanas no han partido de Marruecos, sino de Argelia", sentencia.