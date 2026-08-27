La Operación Retorno prevé 318.000 desplazamientos en las carreteras de la Región este fin de semana

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 318.000 desplazamientos por las carreteras de la Región de Murcia durante la Operación Especial Retorno del Verano 2026, que se desarrollará desde las 15.00 horas de este viernes 28 de agosto hasta las 24.00 horas del lunes 31.

Esta cifra supone el 13% de los 2.517.207 movimientos de vehículos previstos por la DGT en las carreteras de la Región durante todo el mes de agosto, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

Con motivo de la operación, la Jefatura Provincial de Tráfico y la Guardia Civil desplegarán un dispositivo especial de control, regulación y vigilancia en las principales vías de la Comunidad. En concreto, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil movilizará a 248 agentes para atender las labores de regulación del tráfico.

La operación supone el último de los cuatro grandes dispositivos especiales de tráfico previstos durante el verano.

Primer verano con la V-16 conectada

La Operación Retorno será además la primera del verano en la que resulta obligatorio utilizar la baliza V-16 conectada para señalizar los vehículos que hayan quedado inmovilizados en carretera.

La DGT recuerda que este dispositivo permite señalizar físicamente la incidencia mediante una luz y transmitir su ubicación de forma virtual a través de la plataforma DGT 3.0, de manera que la información pueda llegar a navegadores, teléfonos móviles y paneles de mensajería variable para advertir al resto de usuarios de la vía.

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Según los datos de la DGT, la implantación de la V-16 conectada ha permitido mejorar el conocimiento en tiempo real de las incidencias en las carreteras. Mientras que en 2025 se registraba una media mensual de unas 8.600 incidencias en las vías interurbanas, actualmente esta cifra supera las 69.000 al mes.