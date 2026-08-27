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Las muertes en carretera se triplican este verano en la Región

Doce personas han fallecido en accidentes de tráfico del 1 de julio al 24 de agosto, mientras que la Operación Verano de 2025 registró cuatro fallecidos

Accidente de tráfico entre un turismo y un camión en la A-33, en Yecla, el pasado 24 de agosto

Accidente de tráfico entre un turismo y un camión en la A-33, en Yecla, el pasado 24 de agosto / '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

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Alba Marqués

Alba Marqués

Desde el 1 de julio hasta el 24 de agosto se han registrado en las vías interurbanas de la Región diez accidentes mortales con doce personas fallecidas. Una cifra que triplica el balance del verano anterior, cuando se contabilizaron cuatro muertes en las carreteras.

De los doce fallecidos este verano, cuatro eran conductores y cuatro pasajeros de turismo, mientras que también han muerto un conductor de furgoneta, uno de motocicleta, uno de bicicleta y un peatón.

Entre los accidentes mortales registrados este verano figuran los ocurridos el 31 de julio en Alcantarilla, donde fallecieron un motorista y un pasajero de turismo, y el 8 de agosto en Murcia, con dos víctimas mortales. El último siniestro contabilizado hasta el momento tuvo lugar el 24 de agosto en Yecla, en la A-33, donde falleció el conductor de un turismo, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

En comparación con la Operación Verano de 2025, cuando se registraron cuatro fallecidos en vías interurbanas, la cifra de víctimas mortales este verano se eleva a doce.

El 50% de los siniestros fueron por colisión, el 40% por salida de vías y el 10% por atropellos. El subjefefe de tráfico en la Región de Murcia, Alberto Menchón, ha destacado que "en el 20% de siniestros mortales de este verano ha estado presente el consumo de tóxicos, de alcohol y drogas, durante la conducción. Además, el 50% de los conductores fallecidos este verano que han sido analizados por el Insituto de Medicina Legal han arrojado resultado positivo en consumo de alcohol o drogas".

Noticias relacionadas y más

En el conjunto del año, entre el 1 de enero y el 24 de agosto de 2026, se han registrado 17 accidentes mortales en las carreteras interurbanas de la Región, con 20 fallecidos, dos menos que en el mismo periodo de 2025.

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