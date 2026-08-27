Muere Javier Iniesta, director de Enfermería de la Arrixaca y exdiputado del PP

El director de Enfermería del Área 1 (Hospital Virgen de la Arrixaca) del Servicio Murciano de Salud (SMS), Javier Iniesta, ha fallecido este jueves a los 60 años de edad tras luchar durante los últimos años contra el cáncer.

Desde la dirección del centro sanitario de El Palmar afirman estar "desolados" por la pérdida de Iniesta, quien ha estado hasta el último momento al frente de sus responsabilidades pese a haber empeorado su situación en las últimas semanas. "Estamos consternados, es una gran pérdida para nosotros", aseguran los responsables del principal hospital de la Región de Murcia, quienes lo recuerdan como "una persona de gran fortaleza y capacidad de trabajo".

Graduado en Enfermería por la Universidad de Murcia, desarrolló su carrera profesional como funcionario del Servicio Murciano de Salud. Su trayectoria estuvo, sin embargo, estrechamente vinculada también a la política regional y municipal, ámbito en el que ocupó numerosas responsabilidades durante varias décadas.

Fue diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional de Murcia durante las legislaturas IV, V y VI. Entre julio de 2007 y septiembre de 2009 ejerció como director general de Administración Local y de Relaciones Institucionales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Posteriormente dio el salto a la política municipal. Entre junio de 2011 y junio de 2015 fue concejal de Tráfico y Transportes del Ayuntamiento de Murcia, una de las áreas con mayor peso en la gestión cotidiana de la capital regional.

Iniesta desempeñó además distintas responsabilidades institucionales y financieras. Presidió el Consejo Asesor de RTVE en la Región de Murcia entre 2007 y 2011 y fue consejero general de Cajamurcia durante más de una década, entre 1996 y 2008.

Dentro del Partido Popular de la Región de Murcia ocupó asimismo puestos de relevancia orgánica. Fue portavoz de la formación, miembro de su Comité Ejecutivo Regional y vicepresidente regional de Nuevas Generaciones. Entre 1996 y 2008 ejerció también como coordinador Electoral y de Organización de Actos Públicos del PP regional.

En 2019 regresó a su pasión, la enfermería

Tras una larga trayectoria en política, Javier Iniesta, que tenía plaza de enfermero en el Hospital Morales Meseguer, donde también ocupó la dirección de Enfermería, decidió regresar a su profesión y su pasión, el ámbito sanitario. Por ello se presentó para ocupar la dirección de Enfermería en el Hospital Virgen de la Arrixaca en 2019, plaza que quedó vacante tras la dimisión de Pablo Fernández, que la había ocupado durante más de veinte años.

Fernández, que actualmente es el presidente del Sindicato de Enfermería Satse, explicaba este jueves a La Opinión tras conocerse el fallecimiento de Iniesta que "ha sido un gran luchador y hasta el final ha estado operativo". Gran conocedor del ámbito sanitario y con un carácter cercano que le ayudó a ganarse a quienes le acompañaron en su desarrollo profesional, el hasta ahora director de Enfermería del Área I de Salud "fue un defensor de la enfermería, hemos pasado mucho juntos y colaborado en numerosas ocasiones", recuerda el presidente de Satse.

El cuerpo de Javier Iniesta será trasladado al Tanatorio de Jesús de Espinardo (Murcia) para ser velado y está previsto que la misa funeral se celebre este viernes a las 12.15 horas.