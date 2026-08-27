Lluvia de barro, posibles tormentas y calima este jueves en la Región de Murcia

Este jueves, 27 de agosto, arrancará en la Región de Murcia poco nuboso en la comunidad murciana, pero tenderá a cubrirse hasta dejar lluvias débiles durante la tarde, más probables e intensas en la mitad suroriental, donde pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales.

Además, habrá polvo en suspensión, por lo que pueden volver a producirse depósitos de barro.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en descenso en la comarca del Noroeste y en ligero ascenso o sin cambios en el resto de la región.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 35 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 35 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.

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El viento será flojo de dirección variable en el interior y moderado del sur en el litoral, con intervalos fuertes y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes al final de la tarde.