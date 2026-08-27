Tiempo
Lluvia de barro, posibles tormentas y calima este jueves en la Región de Murcia
La jornada comenzará despejada pero evolucionará hacia cielos nubosos, con precipitaciones débiles por la tarde, especialmente en el sureste
Este jueves, 27 de agosto, arrancará en la Región de Murcia poco nuboso en la comunidad murciana, pero tenderá a cubrirse hasta dejar lluvias débiles durante la tarde, más probables e intensas en la mitad suroriental, donde pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales.
Además, habrá polvo en suspensión, por lo que pueden volver a producirse depósitos de barro.
Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en descenso en la comarca del Noroeste y en ligero ascenso o sin cambios en el resto de la región.
En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 35 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 35 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.
El viento será flojo de dirección variable en el interior y moderado del sur en el litoral, con intervalos fuertes y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes al final de la tarde.
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