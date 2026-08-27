La falta de capacidad eléctrica amenaza con frenar desarrollos de vivienda en la Región

La falta de capacidad en la red eléctrica se perfila como un nuevo obstáculo para el desarrollo de vivienda en la Región de Murcia. Un informe publicado por BBVA Research sitúa a la comunidad entre los territorios donde las limitaciones de la infraestructura eléctrica pueden condicionar la construcción de nuevas promociones y apunta especialmente a la situación del municipio de Murcia, cuya red no cuenta actualmente con capacidad efectiva para atender nuevos desarrollos residenciales.

El diagnóstico es especialmente significativo en la capital regional. El estudio analiza la capacidad firme disponible y calcula cuántas viviendas podrían abastecerse destinando al sector residencial el 31,5% de esa capacidad y suponiendo una potencia de 5 kilovatios por vivienda.

Con esos criterios, BBVA Research concluye que Murcia capital carece de capacidad efectiva para incorporar nueva vivienda con la infraestructura existente. La situación contrasta con la de algunos municipios de la Región que sí presentan cierto margen. Según el gráfico incluido en el informe, la capacidad disponible equivaldría aproximadamente al suministro necesario para 2.907 viviendas en Yecla, 2.077 en Fuente Álamo de Murcia, 1.867 en Cartagena, 1.214 en Lorca, 987 en San Pedro del Pinatar y 682 en Águilas. El propio análisis, no obstante, advierte de que disponer de capacidad en el conjunto de un municipio o una provincia no garantiza que esta se encuentre precisamente en las zonas donde se concentra la demanda residencial.

Seis desarrollos de Murcia, sin margen en la red actual

El problema adquiere una dimensión todavía más clara al observar los grandes proyectos urbanísticos estudiados por BBVA Research. En el municipio de Murcia, las promociones analizadas aparecen con cero viviendas asumibles de acuerdo con la capacidad eléctrica disponible actualmente.

Es el caso de Corvera, donde se contemplan 2.000 viviendas; Sangonera la Verde, con 1.000; Juan de Borbón, con otras 1.000; Espinardo, también con 1.000; El Palmar, con 1.000; y La Alberca, con 700. En todos ellos, la capacidad que el estudio atribuye actualmente al uso residencial es nula.

Fuera de la capital, la fotografía es desigual. Para un desarrollo de 1.000 viviendas en Cartagena, el informe calcula una capacidad equivalente a 1.867. En cambio, el proyecto de La Manga/San Javier, también de 1.000 viviendas, figura sin capacidad disponible. En el caso de Águilas/Mazarrón, las 700 viviendas proyectadas se enfrentan a una capacidad estimada para 682, ligeramente inferior a las necesidades previstas. BBVA Research resume esta situación señalando que en los grandes desarrollos murcianos resulta necesario invertir en la red eléctrica. La disponibilidad de suelo o la aprobación urbanística, por tanto, no bastarían por sí solas para garantizar que las promociones puedan ejecutarse en los plazos previstos.

Un cuello de botella que puede retrasar años las promociones

El problema detectado en Murcia forma parte de una situación más amplia en España. El informe señala que el 88% de los nudos de la red de distribución eléctrica tiene menos de 1 MW de capacidad disponible, un nivel que BBVA Research considera insuficiente para conectar proyectos residenciales o económicos de cierta dimensión.

Cuando no existe capacidad suficiente, la solución pasa por reforzar la red existente, construir nuevas subestaciones o ampliar otras infraestructuras. Eso introduce nuevos procesos de planificación, inversión y coordinación administrativa que pueden retrasar las promociones y, como consecuencia, la llegada de nuevas viviendas al mercado.

En los grandes desarrollos urbanísticos, la ampliación de la red puede llegar a tardar entre cinco y ocho años. El informe explica que la planificación eléctrica no siempre avanza al mismo ritmo que el urbanismo y cita entre las causas de los retrasos los permisos ambientales, la planificación estatal y la necesidad de coordinar a distintas administraciones.

La advertencia cobra especial importancia porque el cuello de botella suele aparecer cuando los proyectos ya están avanzados. El acceso eléctrico se solicita normalmente en la fase de urbanización y debería estar resuelto cuando comienza la edificación. De este modo, el problema puede surgir después de que se hayan superado buena parte de los trámites urbanísticos y se hayan realizado inversiones previas.

Más demanda eléctrica en los próximos años

La presión sobre la red tampoco apunta a disminuir. BBVA Research estima que la demanda eléctrica española podría crecer alrededor de un 45% hasta 2030, impulsada por la electrificación de los hogares, la industria, el transporte y los centros de datos. Esto obligará a la vivienda a competir por una capacidad limitada con nuevos usos económicos.

El informe insiste en que la congestión eléctrica no es actualmente el principal problema de la construcción residencial, pero sí se está convirtiendo en un cuello de botella adicional a otros ya existentes, como la escasez de suelo finalista, la falta de mano de obra, la burocracia, el encarecimiento de los costes de construcción o la reducida rentabilidad.

La conclusión para la Región de Murcia es especialmente clara: los desarrollos residenciales previstos, y de manera muy marcada los de la capital, exigirán que la planificación eléctrica avance al mismo ritmo que la urbanística. BBVA Research propone acelerar las inversiones en las redes de transporte y distribución, reforzar subestaciones y nudos sometidos a mayor presión residencial, mejorar la coordinación entre ayuntamientos, distribuidoras y Red Eléctrica y liberar capacidad reservada a proyectos que finalmente no se ejecutan.

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El reto, resume el informe, no consiste únicamente en invertir más, sino en hacerlo antes y allí donde será necesario. Para Murcia, a la vista de los datos, esa necesidad ya aparece vinculada directamente al futuro de algunos de sus principales desarrollos de vivienda.