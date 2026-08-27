Disfrimur refuerza su apuesta sostenible tras reducir más de un 55% sus emisiones

Disfrimur ha publicado su XII Memoria de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), correspondiente al ejercicio 2025, una publicación que recoge los principales avances de la compañía en materia ambiental, social y de gobernanza y que refleja su apuesta por un modelo de crecimiento responsable y sostenible.

Con motivo de la presentación de la nueva memoria, la sede de Disfrimur recibió la visita de José Manuel Puebla, viñetista gráfico y autor de la portada de esta XII edición, y de Longinos Marín, director de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Murcia, quienes fueron recibidos por Juan Jesús Sánchez Serrano, director general de Disfrimur, e Isabel Sánchez Serrano, directora del departamento de sostenibilidad de la empresa.

El documento, elaborado conforme a los estándares GRI y verificado de forma independiente, recoge los principales hitos alcanzados por Disfrimur durante 2025, con especial atención a su estrategia de descarbonización, la eficiencia de sus operaciones, la seguridad, las personas y la creación de valor para sus grupos de interés. Entre los avances del ejercicio destaca la obtención de la cuarta estrella Lean & Green, tras superar el 55% de reducción de emisiones de CO₂ respecto a 2016, además de los progresos realizados en materia de electrificación, eficiencia energética y uso de energías renovables.

La publicación de esta XII Memoria de RSC reafirma el compromiso de Disfrimur con la transparencia, la mejora continua y la integración de la responsabilidad social en su modelo de gestión.

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Acerca de Disfrimur

Disfrimur es una empresa murciana especializada en transporte frigorífico y logística, con más de tres décadas de experiencia. La compañía apuesta por un modelo de transporte eficiente, seguro y sostenible, impulsando la innovación y la mejora continua como pilares de su actividad. En 2025 se convirtió en la primera empresa española del sector en obtener la cuarta estrella Lean & Green por su compromiso con la descarbonización.