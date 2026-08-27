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En directo | Comparecencia de López Miras y Arroyo ante la llegada de pateras en las últimas semanas

El presidente regional y la alcaldesa de Cartagena atienden a los medios tras la reunion de un Consejo de Gobierno excepcional que ha tratado la crisis migratoria

López Miras y Arroyo durante la reunión del Consejo de Gobierno este jueves.

López Miras y Arroyo durante la reunión del Consejo de Gobierno este jueves. / Álex Moreno

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La Opinión

La Opinión

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, acompañado de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, comparecen frente a los medios de comunición a partir de las 12.00 horas de este jueves tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada excepcionalmente en la ciudad portuaria con motivo de la crisis migratoria ante la llegada de pateras en las últimas semanas.

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