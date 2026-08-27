Murcia muestra su "rotundo apoyo" a Ceuta y vota a favor de una ayuda de 25 millones para atender a los menores migrantes

El Gobierno regional mostró este jueves su "rotundo apoyo" a Ceuta, que se encuentra en "situación de absoluta indefensión y desamparo ante la dejación de funciones del Ejecutivo central", y votó a favor de una ayuda de 25 millones para atender a los menores migrantes que se encuentran en la ciudad autónomatras la crisis migratoria de finales de julio. La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, apoyó que se transfiera ese importe durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

La consejera destacó la necesidad de ayudar a Ceuta con más financiación, ya que la cantidad aprobada por el Gobierno central "es insuficiente y no puede garantizar la acogida digna de los menores". En este sentido, reclamó más medios y recursos económicos para Ceuta.

La titular de Política Social exigió al Gobierno de España que "asuma ya el control de una situación que se le ha ido de las manos en Ceuta, una crisis que se ha agravado también en la Región de Murcia, donde la llegada de embarcaciones con inmigrantes a bordo es constante, poniendo a prueba los recursos disponibles, que se encuentran al límite". En este sentido, recordó que, en lo que llevamos de año, "son ya más de 500 los menores que han llegado a las costas murcianas por esta vía".

Lo primero que debe hacer el Gobierno central es trabajar con los menores para reagruparlos con sus familias Conchita Ruiz — Consejera de Política Social

Ruiz reclamó al Gobierno central "que cumpla con el compromiso que adquirieron sus ministros de Política Territorial, del Interior y de Asuntos Exteriores, de devolver a los menores con sus familias o que asuma el sistema de protección marroquí la tutela de esos niños y niñas, tal y como ha reclamado el propio país".

La consejera señaló que, "tal y como expone la Ley Orgánica de Extranjería, en su artículo 35, lo primero que debe hacer el Gobierno central es trabajar con los menores para reagruparlos con sus familias". Y añadió que "la Unión Europea también ha insistido en que la prioridad es devolverlos a sus países de origen, así lo señala la normativa comunitaria".

Todas las comunidades, salvo Castilla y León, Aragón y Extremadura, donde Vox tiene las competencias de Infancia, votaron a favor de la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta. La atención de menores migrantes no acompañados o posibles criterios para su reparto en aquellos casos en los que no sea posible la reagrupación familiar no se abordó, como exigían las comunidades del PP. El Gobierno ha propuesto que 500 niñas que permanecen en la ciudad autónoma sigan tuteladas en Ceuta, pero que pasen a estar bajo guarda de entidades sociales de otros lugares de la península, sin que participen recursos de comunidades autónomas, según fuentes ministeriales, que indican que es el gobierno ceutí quien tiene que firmar los convenios con las organizaciones.

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Los consejeros de Cataluña, Canarias, Navarra y la Comunidad de Madrid asistieron presencialmente, mientras que el resto, como la murciana Conchita Ruiz, lo hicieron de manera telemática.