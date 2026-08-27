Costa
Bandera roja este jueves en tres playas de la Región y amarilla en otras 19
El Plan Copla prohíbe el baño en tres playas de La Unión y Cartagena por condiciones adversas
E.P.
Los puestos de vigilancia del Plan Copla han iniciado la jornada de este jueves con bandera roja, que prohíbe el baño, en las playas de El Lastre y la Bahía de Portmán, ambas en La Unión. De igual forma, se ha balizado con la misma restricción un tramo de la playa de Calblanque, en Cartagena.
Por su parte, la bandera amarilla, que pide extremar la precaución a los bañistas, ondea en una veintena de arenales del litoral de la Región de Murcia, según informa el '1-1-2'.
En concreto, en Mazarrón se ha izado en las playas de El Mojón, La Reya, La Pava, Nares, Castellar, Moreras, Percheles y en los distintos sectores de Bolnuevo (camping, centro y Oasis).
En Cartagena afecta a El Portús, San Ginés, Isla Plana, El Corral y los puntos de El Cuartel y La Chapineta en La Azohía. La señalización de precaución se completa con Matalentisco y La Casica Verde, en Águilas, y la playa de Calnegre, en Lorca.
El resto de las zonas de baño donde hay puestos de vigilancia del Plan Copla mantiene la bandera verde y presenta condiciones óptimas para el baño.
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