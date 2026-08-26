El Gobierno regional ignora la reunión propuesta por Lucas para abordar la inmigración irregular: "Parece Jekyll y Mr. Hyde"

La reunión ofrecida al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, por parte del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, tiene toda la pinta de acabar en papel mojado, ya que el Ejecutivo murciano ni se fía de él ni lo considera interlocutor válido: «Parece Jekyll y Mr. Hyde. Ayer (lunes) llamaba indecente al presidente López Miras y hoy (ayer) habla de lealtad, colaboración y serenidad», indicaron este martes a esta redacción fuentes del Gobierno autonómico, haciendo referencia a la obra literaria en la que el doctor Jekyll crea una poción para separar la parte buena y racional de su ser de sus impulsos más oscuros y primitivos, los cuales toman la forma del señor Hyde.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, solicitó una reunión para abordar conjuntamente la situación de la inmigración irregular y avanzar hacia una respuesta «seria, coordinada y eficaz» desde todas las administraciones. A través de un comunicado, pidió «evitar el populismo migratorio», pues «no resuelve nada y solo agrava la desestabilización social».

Es el presidente del Gobierno de España quien tiene las competencias en materia de seguridad e inmigración Gobierno regional

Por ahora, desde San Esteban solo hay reticencias. «El Gobierno regional siempre está abierto al diálogo, pero esperamos también conocer la disposición del presidente del Gobierno de España porque es quien tiene las competencias en materia de seguridad e inmigración», señalaron las mismas fuentes, que recuerdan que la Guardia Civil está en una situación «absolutamente precaria» para hacer frente a las mafias que llegan a bordo de narcolanchas a las costas de la Región, «una falta de medios que se lleva denunciando desde hace meses sin que se haya hecho nada para corregirla». Este escenario, explican, es el que ha llevado al presidente López Miras a exigirle por carta al jefe del Ejecutivo central más medios humanos y materiales para que la Guardia Civil pueda realizar su trabajo en condiciones, frenar la llegada de narcolanchas y garantizar la seguridad de nuestras costas.

Francisco Lucas apeló a la lealtad institucional a la que hizo mención Miras en su carta y al ofrecimiento de colaboración y disposición de su Gobierno para trabajar de manera conjunta en este asunto. «Si su ofrecimiento es sincero, debemos mantener una reunión para intercambiar información, analizar y asumir nuestras respectivas competencias para poner todos los recursos estatales y regionales al servicio de la lucha contra las mafias», declaró.

Es una maniobra de distracción para tapar su incapacidad de resolver un problema que es de su exclusiva competencia Joaquín Segado — Vicesecretario de Organización, Comuniación y Electoral PPRM

Pese al intento, el Ejecutivo quiere hablar con Sánchez, no con Lucas: «Estamos a la espera de la respuesta del presidente del Gobierno para conocer su grado de compromiso con la Región y la voluntad de poner soluciones reales a esta situación, que es muy preocupante». Además, exige a Moncloa que proporcione la información actualizada sobre la llegada y el flujo de pateras, narcolanchas y otras embarcaciones dedicadas a actividades ilícitas en nuestro litoral.

En la misma línea, el PP afirmó ayer que la petición de reunión de Lucas «es una maniobra de distracción para tapar su incapacidad de resolver un problema que es de su exclusiva competencia».

A juicio del vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia, Joaquin Segado, «la lealtad institucional no puede convertirse en una excusa para no asumir responsabilidades ni para trasladar a otras administraciones un problema que corresponde resolver al Gobierno de España», por lo que le instó a reclamarle una reunión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "para exigirle que envíe a la Guardia Civil los medios adecuados para frenar la llegada de las narcolanchas".

"No necesitamos reuniones que sirvan para hacerse una foto y trasladar responsabilidades; necesitamos soluciones", concluyó Segado.