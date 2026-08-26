La tercera patera-taxi en una semana pone fin a las vacaciones del Gobierno y oposición en la Región de Murcia

Tercera embarcación motorizada que llega a las costas de la Región de Murcia en una semana. La última arribó este miércoles pasadas las siete y media de la mañana a Cala de los Dentoles —conocida como Cala Dorada—, ubicada entre Cala Reona y la playa Calblanque (Cartagena). Nada más tocar tierra, cincuenta personas se lanzaron a la orilla tras el viaje desde el norte de África.

La Guardia Civil, que había monitorizado su trayectoria, activó un dispositivo para interceptar a los migrantes en situación irregular y, según informó Delegación del Gobierno, "próximamente serán puestos a disposición de la Policía Nacional".

Estos cincuenta seres humanos se suman a los 62 argelinos que llegaron a Cala del Barco hace siete días y a los 49 del pasado sábado. En total, 161 migrantes que han provocado que el presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, decida convocar este jueves a todo su gabinete en Cartagena. "La dejación de funciones del Gobierno de España es inadmisible, no puede ser que la Guardia Civil siga sin medios para frenar a las mafias. Exigimos el control de nuestro litoral, esto tiene que acabar ya", manifestó en un mensaje en sus redes sociales, junto al vídeo de la llegada de la última patera-taxi.

Hace dos días, el jefe del Ejecutivo murciano enviaba una carta al presidente Pedro Sánchez denunciando la "imprevisión" del Ministerio del Interior y exigiendo más medios para luchar contra las mafias que trafican con personas. La llegada de pateras en verano no es extraña en la costa murciana, pero sí lo es que la Guardia Civil no cuente con patrulleras para interceptarlas.

Tras la llegada de la primera patera, hace una semana, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) informó de que la única embarcación 'go-fast' con la que contaban estaba averiada. Esto llevó al Ministerio del Interior a enviar otra de sustitución desde Barcelona. Sin embargo, desde la Benemérita lamentaron ayer que esta nueva patrullera, la Río Tordera (en funcionamiento desde 2008), apenas alcanza los 30 nudos, la mitad de los que llega a coger una narcolancha media o una patera motorizada.

Con el Ejecutivo autonómico en pie de guerra, el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, tendió la mano a López Miras para reunirse y hablar sobre inmigración irregular. Sin embargo, desde el Palacio de San Esteban no lo consideran interlocutor válido, alegando que quien tiene las competencias es Pedro Sánchez. "Sigo a la espera de respuesta del presidente del Gobierno", subrayó este miércoles el jefe del Ejecutivo murciano, dos días después del envío de su carta.

"La actitud del Partido Popular es hipócrita. No quieren coordinación ni trabajar conjuntamente" Carmina Fernández — Portavoz PSRM Asamblea

El Partido Socialista acusa al Partido Popular de estar "intentando crear una sensación de descontrol sobre la inmigración que no existe para generar alarma social", puesto que todos los ocupantes de las tres embarcaciones que han llegado a nuestras costas en la última semana han sido localizados, puestos a disposición de la Policía Nacional y sus expedientes de expulsión han sido o están siendo tramitados. "La situación no es excepcional, está controlada", sentenció su portavoz en la Asamblea, Carmina Fernández, quien cargó contra López Miras por despreciar la reunión ofrecida por Lucas. "Queda claro que aquella carta era un paripé y que la actitud del Partido Popular es hipócrita. No quieren coordinación ni trabajar conjuntamente. Es el show habitual de López Miras, que ni quiere ni sabe gestionar. Solo le importa mantener la confrontación y utilizar la inmigración como arma electoral", concluyó.

El senador 'popular' Bernabé asegura que el CATE de Cartagena está "colapsado"

El senador del Partido Popular Francisco Bernabé, por su parte, echó más leña al fuego señalando que, ante esta situación, "lo único que nos envía el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, es una patrullera con veinte años de antigüedad y con la mitad de velocidad que las usadas por las mafias. Esto es una vergüenza".

Además, Bernabé criticó la situación del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena, "colapsado", debido a la "política de fronteras abiertas" del Gobierno de España y a que "no se ponen los medios necesarios" para impedir que lleguen por mar. "Esto pasa porque tenemos un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que solo está preocupado por irse de vacaciones un mes y cuando vuelve, al día siguiente se va a hacer montañismo", añadió.

Antelo considera que las políticas desarrolladas por PSOE, PP y Vox en distintas administraciones están generando un efecto llamada

Más a su derecha, los diputados del Grupo Mixto José Ángel Antelo y Virginia Martínez han solicitado con carácter urgente la comparecencia del delegado del Gobierno en la Región de Murcia y secretario general del PSRM ante lo que califican como una "inacción absoluta" frente a la llegada de inmigrantes ilegales en pateras a las costas murcianas. Esta petición de comparecencia en la Asamblea Regional se suma a la del PP la semana pasada. Cabe recordar que el PSOE ya respondió que el Parlamento autonómico "no tiene competencias para fiscalizar al delegado del Gobierno ni a los órganos del Gobierno de España".

A través de un comunicado, Antelo sostiene que las políticas desarrolladas por PSOE, PP y Vox en distintas administraciones están generando un efecto llamada: "Han comprado viviendas destinadas solo a inmigrantes ilegales y han llegado a empadronarlos en dependencias municipales. Las mafias lo saben, lo utilizan y tienen perfectamente localizada la Región de Murcia como punto de acceso a España". Antelo y Martínez reclaman al Gobierno de España un refuerzo inmediato de las patrulleras y de los medios de la Guardia Civil para combatir las redes dedicadas al tráfico ilegal de personas y proteger las costas de la Región.

"No es una invasión"

El único aliado del PSOE en este asunto es Podemos, que arremetió este miércoles contra el "discurso alarmista" que está "alimentando" López Miras. "No estamos ante una invasión, por mucho que al Gobierno regional y a la ultraderecha de Vox les interese repetirlo una y otra vez. Ellos solo quieren hablar sobre inmigración para no hablar, por ejemplo, de la vuelta al cole a colegios sin aire acondicionado, de las listas de espera de la sanidad pública o de los incendios que hemos padecido este verano y que sí son de su responsabilidad", denunció el portavoz morado, Víctor Egío.

Recordó que la Región está aún "muy lejos" de las llegadas de migrantes de los años 2020 y 2021, cuando arribaron a las costas de la Región en torno a 4.000 personas. "En 2026 no hemos llegado ni a la mitad", remarcó. Con este escenario, Podemos exige "mecanismos de solidaridad" entre todas las comunidades autónomas "para la acogida de estas personas mientras se tramitan sus solicitudes de asilo". Asimismo, Egío manifestó que "no tiene sentido que el Gobierno regional bloquee todas las iniciativas para el reparto de los menores de Ceuta cuando la Región de Murcia es otro punto principal en las rutas migratorias, y nosotros también podemos vernos en la necesidad de repartir algunos de los migrantes que llegan a nuestras costas y van a seguir llegando".