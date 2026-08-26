Municipios de la Región se suman a la concentración de apoyo a Ceuta

Cartagena y Lorca han sido los primeros municipios de la Región de Murcia que han anunciado su apoyo a la convocatoria de la FEMP en apoyo y solidaridad a Ceuta del próximo 2 de septiembre.

La portavoz del Gobierno de Lorca, Rosa María Medina, ha anunciado la adhesión del Ayuntamiento de Lorca en apoyo y solidaridad a la ciudad, tras la crisis migratoria que sufre desde el pasado 30 de julio.

“Con motivo de la situación que está viviendo la Ciudad Autónoma de Ceuta, la FEMP ha convocado a los 8.132 ayuntamientos españoles para que puedan mostrar la solidaridad de la nación con los ciudadanos ceutíes, convocando concentraciones de apoyo para el próximo 2 de septiembre”.

“Con nuestra adhesión a esta convocatoria, queremos hacer llegar a Ceuta el sentir de los lorquinos, al igual que millones de ciudadanos de todos los rincones el país. Sabemos lo que la ciudad y sus vecinos están sufriendo y somos conscientes del momento histórico que tanto Ceuta como España están viviendo”, ha indicado Rosa María Medina.

“Invitamos a todos los lorquinos a que el próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 8 de la tarde, acudan a la puerta del Ayuntamiento, en la plaza de España, como muestra de apoyo y solidaridad. Ceuta, Lorca está contigo”, ha concluido Medina.

En Cartagena, las Asociaciones Culturales Héroes de Cavite y Cartagena Siempre han convocado una concentración bajo los lemas ‘Solidaridad con Ceuta’ y ‘Ceuta es España’. Se llevará a cabo el miércoles 2 de septiembre (Día de Ceuta), a las 20.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento.

Según afirman Ángel Benzal y Fulgencio Sevilla, presidentes de Héroes de Cavite y Cartagena Siempre, respectivamente, «los pasados días 30 y 31 de julio más de 70.000 inmigrantes ilegales cruzaron de forma irregular de Marruecos a Ceuta, una ciudad que posee una población de 80.000 habitantes, creando la mayor crisis fronteriza que ha vivido España. Pasadas tres semanas continúan en Ceuta entre 8.000 y 11.000, lo que está generando en dicha ciudad española una situación crítica».

El último balance del Ministerio del Interior sobre inmigración irregular deja un dato alarmante. La llegada de inmigrantes ilegales a Ceuta se ha disparado un 191,1% desde enero hasta junio con respecto al mismo periodo del 2025. El incremento es especialmente relevante porque esta cifra todavía no recogía la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio, cuando miles de migrantes llegaron a la ciudad desde Marruecos.

«Es evidente que Marruecos desea ejercer una presión migratoria para desestabilizar y poner en jaque la soberanía española. Es necesario de modo urgente más policía, efectivos del ejército y reforzar los juzgados de Ceuta. La realidad es que se está viviendo una situación de inseguridad en las calles de la ciudad autónoma y un colapso en sus servicios públicos y sanitarios que están padeciendo directamente nuestros compatriotas ceutíes», denuncian Benzal y Sevilla.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ya expresó hace cuatro días que en la ciudad autónoma se sienten impotentes. Asimismo, afirmó que «el Gobierno de España tiene medios para expulsar a los inmigrantes ilegales que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva, pero no hace nada al respecto».

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«Queremos recalcar que la finalidad de esta concentración no es generar ningún tipo de crispación, sino la de reclamar la normalidad para la ciudad autónoma, solidarizarnos con nuestros compatriotas ceutíes y dejar claro que Ceuta es España. Porque Ceuta no se rinde: Ceuta se defiende», expresan Benzal y Sevilla.