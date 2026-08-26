Más de dos millones para mejorar los medios de los bomberos

El Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) ha destinado más de dos millones de euros durante los primeros siete meses de 2026 a reforzar y renovar los medios con los que trabajan sus bomberos. La inversión incluye nuevas instalaciones, vehículos, equipos de protección y material especializado, además de servicios destinados a garantizar la operatividad de los parques y de la flota.

Una de las principales partidas corresponde a las infraestructuras. El CEIS ha movilizado cerca de 900.000 euros para impulsar los proyectos de construcción de los nuevos parques de bomberos de Caravaca de la Cruz, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, así como para acometer reformas y actuaciones de rehabilitación en los parques de Molina de Segura, Yecla y Lorca, entre otros.

En materia de equipamiento, el Consorcio ha adjudicado la compra de 400 nuevos cascos para intervenciones de rescate técnico y extinción de incendios forestales, por un importe de 133.100 euros. A esta adquisición se suma la incorporación de 85 cámaras de visión térmica, cinco tácticas y 80 individuales, con una inversión de 133.959 euros. Estos dispositivos permiten localizar focos de calor y personas y facilitar las intervenciones en espacios con poca o ninguna visibilidad.

La renovación de los equipos de protección individual vinculados a la nueva promoción de bomberos de 2026 ha supuesto otros 260.989 euros. El Consorcio también ha incorporado dos nuevos vehículos, un furgón y una furgoneta taller, por 59.077 euros, destinados a reforzar la logística y las tareas de mantenimiento.

El refuerzo de medios se completa con la adquisición de 200 máscaras forestales y sus filtros, nuevas botellas de aire respirable, 60 pares de botas de intervención, 80 pares de zapatos de parque y equipos de protección para el Grupo de Rescate Aéreo.

Noticias relacionadas

Entre el material especializado incorporado durante estos primeros meses figuran además ocho trajes para intervenciones ante riesgos NBQ, mantas ignífugas para incendios de vehículos y una embarcación ligera de rescate. El CEIS ha destinado asimismo recursos a la formación de los profesionales, con un nuevo módulo en contenedor para prácticas, y a la reparación y acondicionamiento de instalaciones y equipos.