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Lluvia de barro y posibles tormentas este miércoles en la Región

Las precipitaciones, débiles, se esperan por la mañana en las sierras del interior

Dos personas caminan bajo la lluvia

Dos personas caminan bajo la lluvia / Carlos Lujan / Europa Press

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Alba Marqués

Alba Marqués

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 26 de agosto, cielos con intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. No se descartan lluvias débiles y tormentas ocasionales por la mañana en las sierras del interior.

Además se espera la entrada de polvo en suspensión, por lo que pueden producirse producirse depósitos de barro.

Las temperaturas mínimas irán localmente en ascenso en el noroeste, con pocos cambios en el resto; en cuanto a las máximas, se mantendrán con pocos cambios.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 23 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.

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Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a moderados de componente sur por la tarde.

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